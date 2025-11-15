Новите златни момичета на България препускат на кон към мечтите

Изминалото лято и ранната есен бяха много успешни за младите български спортисти: волейболистките ни станаха световни шампионки при девойките, Иван Иванов спечели титлите на “Уимбълдън” и US Open, в Америка финалът на турнира от “Големият шлем” беше български - с Александър Василев, Карлос Насар завоюва третата си световна титла по вдигане на тежести, а на световното първенство по волейбол за мъже българският отбор, който беше най-младият на шампионата, спечели сребърните медали.

Но България има още много млади спортни герои, с които се гордее и ще се гордее - деца на светлото бъдеще.

Встрани от общественото внимание остана изключително силното представяне на няколко млади български момичета на балканиадата по конна езда в дисциплината прескачане на препятствия, която се проведе в началото на септември в Белград. Конкуренцията беше много сериозна - за първи път в надпреварата участваха 10 държави. Освен домакините от Сърбия имаше състезатели от Румъния, Гърция, Турция, Хърватия, Словения, Албания, Босна и Херцеговина и Северна Македония.

България се представи с пълни отбори и в петте състезателни категории - деца до 14 г., юноши до 18 г., млади ездачи (18 - 21 г.), жени и мъже.

В отборните състезания Турция доминираше изцяло, като спечели и трите златни медала на старта - при мъжете, жените и младите ездачи. Нашата страна завоюва бронзови медали при мъжете и младите ездачи, а при жените остана на четвърто място с равен брой наказателни точки със сребърния медалист Румъния и бронзовия Гърция, но с по-лоши времеви показатели.

На 6 септември, когато България честваше 140 г. от Съединението, българският тим при децата, съставен от Александър Бонев, Дария Чолакова, Ивайла Плочева и Лора Чолакова, отстъпи в оспорван бараж за златото пред Турция.

Така последната ни надежда за златен медал в празничния за България ден останаха юношите, които от самото начало на Балканиадата даваха заявки за много силно представяне. В отбора ни, съставен изцяло от момичета, личаха имената на многократната държавна шампионка Елиза Чолакова, на балканските шампионки от Истанбул 2024 г. Марта Колушева и Драга Тодорова и на талантливата Елена Хаджова. Четирите български момичета показаха блестяща езда, не допуснаха нито една наказателна точка в отборната надпревара и безапелационно спечелиха балканската титла. Нито за момент не позволиха на конкурентите си въобще да си помислят, че имат шанс да ги изместят от първото място. Това беше най- убедително спечелената титла на цялата балканиада.

Предстояха индивидуалните финали в петте дисциплини. За България отново най-силно се представиха юношите - три от момичетата ни успяха да влязат в топ 5. Марта Колушева завоюва сребърния медал, а Драга Тодорова и Елиза Чолакова заеха съответно четвърто и пето място. Златото отиде при Хория Бутуза от Румъния, а бронзът - при Инди Шимлеша от Хърватия. В Grand Prix надпреварата на височина на препятствията 130 см в последния състезателен ден Драга Тодорова зае второто място измежду всички 43 участници.

Силно се представиха и българските деца, като в крайното класиране Дария Чолакова завърши на второ място, а Александър Бонев - на трето. Пети места завоюваха Лидия Желязкова при жените и Милко Кочев при младите ездачи.

Така страната ни завърши първенството с един златен, три сребърни и три бронзови медала.

Днес ви запознаваме по-отблизо с три от златните ни момичета в конния спорт. Те заслужено обраха овациите на публиката на Балканското в Белград и са големите ни надежди за бъдещето в този толкова престижен и елитен спорт.

Най-титулуваната безспорно е Елиза Чолакова. Тя е родена на 7 декември 2007 г. в София и е ученичка в 12-и клас в Американския колеж. Занимава се с конна езда още от петгодишна възраст, като с времето конете се превръщат в нейна страст и истинска потребност в живота. На 11 години влиза в националния отбор на България. Елиза има 12 национални титли в различните категории, като последните две години е шампион при юношите и в най-тежкия клас Т. Има шест участия на европейски първенства, като през юли тази година на шампионата за юноши в Германия зае престижното 12-о място сред над сто участници. По нейните стъпки вървят и по-малките ѝ сестри Лора и Карина, които също са национални състезателки.

Елиза Чолакова

Най-прогресираща е Драга Тодорова, която само за три години успя ударно да навлезе в елита на конния ни спорт. Драга е родена на 15 ноември 2007 г. в София. точно днес навършва 18 години. Ученичка е в 12-и клас в Професионалната гимназия по облекло “Княгиня Мария Луиза”. Започва да се занимава любителски с конна езда едва през 2020 г., като последователно тренира в различни конни бази - в Етрополе, село Петърч и софийското село Войнеговци. От 2023 г. е състезател на клуба по конна езда “Конкур”, като провежда тренировките си на конна база “Ниеса” в Ихтиман под ръководството на треньорите Бейджан Арифов и Стоица Аргилашки. Само за три сезона Драга успява да спечели златен, сребърен и бронзов медал в кръгове от Световната купа, да стане два пъти балкански шампион (отборно при жените в Истанбул 2024 г. и отборно при юношите в Белград 2025 г.), а на държавния шампионат, провел се в края на октомври тази година, поднася голямата изненада, като печели титлата и става държавен шампион на България, изпреварвайки всички реномирани родни ездачи. Драга се състезава с конете Karel H (роден 2015 г.) и Charimo PS (роден 2017 г.), за които ежедневно се грижи като за родни деца.

Драга Тодорова

Най-млада е Марта Колушева. Тя е родена на 19 март 2010 г. в София. От тази година преминава на онлайн обучение във френската международна платформа CNED, за да може да съчетава успешно училищните занимания с ежедневните си интензивни тренировки. Въпреки съвсем крехката си възраст, Марта вече е участничка на две европейски първенства за юноши, като миналата година в Нидерландия заема престижното 18-о място при участието на над 100 състезатели. През настоящата година тя е вицешампион на България при юношите. Освен тазгодишната отборна балканска титла от Белград Марта е и отборен шампион за деца до 14 г. от балканиадата през 2024 г. в Истанбул. Тя има и редица победи и челни класирания както във вътрешни, така и в международни състезания.

Марта Колушева

Вглеждайки се в усмихнатите лица на тези все още деца, окичени с родния трибагреник на най-високото място на почетната стълбичка, правим аналогия с онези първи златни момичета на спорта ни, които в годините на желязната завеса бяха нашите посланици пред света и от които тръгна крилатата фраза “и сме най-красиви, и сме най-добри!”.

Тогава изпълненията на Анелия Раленкова, Илиана Раева и Лили Игнатова приковаваха милиони българи пред телевизорите и те с гордост приветстваха всеки техен триумф и с болка съпреживяваха всяка тяхна грешка.

Дори за някого сравнението да е кощунствено, днес може да сравним новото ни златно трио в ездата с онова на гимнастичките ни от 80-те години на миналия век. Елиза със своята съсредоточеност и глад за победи изключително напомня за Анелия, Марта с ориенталската си красота наподобява Лили, а Драга сякаш е откраднала бунтарството и темперамента на Илиана.

С любов към конете, новите ни златни момичета в конния спорт препускат към светлото бъдеще, мечтаещи да направят за България в своята област това, което направиха навремето Анелия Раленкова, Лили Игнатова и Илиана Раева.

Споделят, че освен амбицията да оставят следа в спортната ни история те се учат от примера на знаменитите ни шампиони като големи и в живота. И искат да станат пример за подражание както на връстниците си, така и на подрастващите поколения.