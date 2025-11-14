ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карди Би стана майка за четвърти път

https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21719772 www.24chasa.bg

Карди Би Снимка: Инстаграм/ iamcardib

Певицата Карди Би стана майка за четвърти път. Това съобщи сп. "Пийпъл", позовавайки се на представител на певицата. 

Рап изпълнителката има три деца от връзката си с изпълнителя Офсет - дъщерите Кълчър и Блосъм, както и син - Уейв. 

Това е четвъртото дете за Карди и второто за новия й партньор Стефон Дигс. Бебето е момченце. 

„Животът ми винаги е бил комбинация от глави и сезони. Последната ми глава беше началото на нов сезон. Да започнеш отначало никога не е лесно, но си заслужава. Донесох нова музика и нов албум на света, ново бебе в моя свят и още една причина да бъда най-добрата версия на себе си, още една причина да се обичам повече от всичко друго или от всеки друг, за да мога да продължа да давам на бебетата си любовта и живота, които заслужават", пише Карди в инстаграм. 

Карди Би Снимка: Инстаграм/ iamcardib

