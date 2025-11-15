80-годишната Фрида от ABBA е истинска принцеса с богатство от 300 млн. долара

Никога не съм преследвала слава или пари – всичко това дойде като резултат от музиката, в която вярвах, каза неотдавна брюнетката от ABBA Фрида в интервю за норвежка телевизия, цитирано от БТА.

Позната на поколения фенове с галеното име Фрида, Ани-Фрид Люнгста, която днес става на 80 години, си извоюва трайно място в историята на поп музиката като четвъртинка от легендарната шведска супергрупа ABBA. С богатия си мецосопранов глас и емоционално сценично присъствие тя помогна за оформянето на звученето на групата, превърнала се в една от най-продаваните в историята. Но животът ѝ далеч надхвърля света на „Евровизия", блестящите костюми и платинените плочи – той включва глави, свързани с кралски особи, филантропия и трайно културно влияние.

Към юли 2025 г. състоянието на Ани-Фрид се оценява от сп. "Форбс" на около 300 млн. долара - тя и Бени Андершон са двамата най-заможни от ABBA днес. Това богатство я нарежда сред най-успешните скандинавски артисти и произтича не само от годините ѝ в ABBA, но и от десетилетия разумни инвестиции, солови успехи и един необичаен житейски път, малко напомнящ типичната съдба на поп звезда.

Животът на Фрида отразява буквално историята за грозното пате, превърнало се в лебед. Да се каже, че е имала трудно детство, ще бъде слабо описание за живота ѝ в ранните години. Тя е едно от хилядите деца, родени в Скандинавия след Втората световна война от връзки между норвежки жени и германски войници. Тези деца, наричани Tyskerbarnas или „германските деца", резултат от нацистки план за „обогатяване" на арийския генофонд.

Ани-Фрид е родена на 15 ноември 1945 г. в Норвегия от връзката на местната девойка Сюни Люнгста и нацисткия сержант Алфред Хасе. След войната майка ѝ и баба ѝ са обявени за предателки и прогонени от родното си село Баланген в Северна Норвегия. Трите бягат в Швеция, но малко след пристигането майката на Фрида умира от бъбречна недостатъчност. Бъдещата звезда остава сираче още преди да навърши две години и е отгледана от баба си.

Тридесет години по-късно тя среща биологичния си баща, който се оказва пенсиониран сладкар. Това се случва със съдействието на германското тийнейджърско списание Bravo и с помощта на тогавашния й съпруг Бени Андершон. Срещата е емоционална, но и болезнена, а Фрида по-късно признава, че не може да изгради истинска близост с човек, който не е бил част от живота ѝ. Според приятели това закъсняло събиране отключва период на дълбока депресия у Ани-Фрид.

Музиката става нейното спасение през младостта й в Швеция. Тя започва да пее в църковен хор и в местни танцови групи и джаз клубове, а на 13 години сформира първата си група — Evald Ek's Orchestra. Големият ѝ пробив идва през 1967 г., когато печели националния конкурс „Нови лица" с изпълнението En Ledig Dag („Почивен ден") и получава първия си договор за запис.

През 1969 г. се запознава с Бени Андершон, а чрез него – и с Бьорн Улвеус и Агнета Фелтскуг. През 1972 г. четиримата сформират ABBA. След победата на „Евровизия" през 1974 г. с Waterloo групата се изстрелва на върха на славата и се превръща в световен феномен.

Финансовата дискретност на Ани-Фрид в днешно време отразява нейния внимателно подбран и премерен начин на живот. Основното ѝ жилище е имение в алпийски стил, разположено в Цермат, Швейцария – в самото подножие на планинските върхове – и оценявано на около 15 милиона долара. Имотът, описван като екологично устойчив и изключително уединен, разполага с геотермално отопление, интериор, изпълнен с произведения на изкуството, както и панорамни гледки към Алпите.

Тя притежава и лятна резиденция в областта Йостергйотланд, Швеция, струваща приблизително 2,5 милиона долара. Този дом служи едновременно като спокойно убежище и като почит към културните ѝ корени.

Що се отнася до автомобилите, Фрида предпочита „тихия" лукс. По информация от медии тя притежава Mercedes-Benz EQS на стойност около 125 000 долара, а неведнъж е забелязвана да се качва на частен самолет Bombardier – най-вероятно нает, а не лично притежание. Нейната винтидж яхта Riva от махагон, закупена в края на 90-те години за 700 000 долара, продължава да бъде акостирана край Женевското езеро. Богатството ѝ се управлява чрез дискретно структуриран портфейл от инвестиции в изкуство, фондове за устойчиво развитие и частни тръстове, отбелязва сайтът Finance Monthly.

В личен план животът ѝ е белязан както от любов, така и от трагедии. Омъжва се за първи път през 1964 г. - едва на 19 години, за търговеца и колега музикант Рагнар Фридрикшон, от когото има и единствените си две деца - дъщеря и син. След развода си с него се събира с Бени Андершон от ABBA – двамата се женят през 1978 г., но се разделят през 1980 г. и се развеждат година по-късно. Остават много добри приятели до ден днешен. Според някои източници, песента The Winner Takes It All е силно повлияна от семейните раздели в ABBA - тази на Ани-Фрид и Бени и на Агнета и Бьорн, през 1980 г.

По-късно Фрида намира любов с Хайнрих Руцо принц Ройс фон Плауен – роден в Швейцария ландшафтен архитект и благородник от старинния род Ройс. През 1992 г. двамата се женят, а Фрида става принцеса Ани-Фрид Ройс фон Плауен, като двойката заживява в семейния замък във Фрибур, Швейцария. Благодарение на този брак тя се сближава и с шведското кралско семейство, особено с кралица Силвия.

Животът ѝ обаче е белязан от тежки загуби: през 1998 г. дъщеря ѝ Ан Лизелоте загива в катастрофа в САЩ; година по-късно от лимфома умира и съпругът ѝ Хайнрих. През 2023 г. на 34 години си отива от рак и единственият ѝ внук, син на загиналата й по-рано дъщеря.

От 2007 г. Фрида е във връзка с британския аристократ Хенри Смит, пети виконт Хамбълдън, като двамата живеят в Женолие, Швейцария. Смит е сред наследниците на известната британска компания за разпространение на печатни издания W. H. Smith.

След разпадането на ABBA през 1982 г. Фрида започва успешна солова кариера. Първият ѝ солов албум след групата – Something's Going On (1982), продуциран от Фил Колинс, се превръща в международен хит благодарение на сингъла I Know There's Something Going On. Следва албумът Shine (1984), а през 1996 г. – завръщането ѝ с шведския Djupa Andetag („Дълбоки въздишки").

Въпреки че рядко записва, тя е участвала в редица музикални проекти, сред които един на Джон Лорд от Deep Purple - The Sun Will Shine Again („Отново ще грейне слънце"). Последният ѝ запис е испанска версия на хита на ABBA Andante, Andante с Артуро Сандовал, включена в албума му Ultimate Duets от 2018 г.

Днес Ани-Фрид е вегетарианка и феминистка, отдадена на благотворителни каузи. През юни 2025 г. тя направи рядко публично появяване на откриването на Шведската музикална зала на славата в Стокхолм, където представи нова изложба, посветена на ABBA. По-късно за нея писа в. Svenska Dagbladet заради участието й в екологична инициатива на WWF за защита на скандинавските гори. Фрида бе избрана наскоро и за почетен председател на новосъздадената фондация Scandinavian Music Legacy („Скандинавско музикално наследство"), която подкрепя млади артисти.