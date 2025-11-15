Кейт Бланшет, Моника Белучи и Спайк Лий отидоха на аудиенция при папа Лъв XIV

„Киното трябва да стане изкуство на Духа", каза в обръщението си Светият отец

Ватиканът се превърна в необичайна сцена, събрала звезди от световното кино. Кейт Бланшет, Моника Белучи, Матео Гароне, Спайк Лий и много други изтъкнати режисьори и актьори прекрачиха прага на зала „Клементина", за да се срещнат и разговарят с папа Лъв XIV. Атмосферата напомняше на престижен филмов фестивал, в който обаче главен герой беше папата.

Спайк Лий поздрави Светия отец с подарък - фланелка на НБА с надпис „Pope Leo 14", а Кейт Бланшет му подари ръчно изработена гривна. Папата от своя страна поздрави всеки гост лично. Сред тях бяха Виго Мортенсен, Марко Белокио, Уан Бин, Лилиана Кавани, Гус Ван Сант, Стефан Бризе, Емир Кустурица, Газпар Ное, Павел Павликовски, Стефания Сандрели и др.

„Не се страхувайте да се изправите срещу страховете на света", призова папа Лъв XIV. В словото си той апелира към творците да останат верни на най-дълбоката мисия на киното - да вижда това, което често остава скрито.

„Не се страхувайте от срещата с раните на света", каза той. „Насилието, бедността, изгнанието, самотата, зависимостите, забравените войни - това са рани, които искат да бъдат видени и разказани. Голямото кино не експлоатира болката: то я съпровожда, то я изследва. Така са правили всички големи режисьори."

Папата подчерта, че да се даде глас на сложните и понякога мрачни чувства, които обитават човешкото сърце, е истински акт на любов.

„Изкуството не трябва да бяга от тайната на човешката крехкост, а трябва да я слуша, да умее да стои пред нея. Киното, без да е назидателно, носи в себе си - чрез своите наистина автентични форми, способността да възпитава погледа", добави папа Лъв XIV. Папата напомни и думите на Дейвид Уорк Грифит, според когото модерното кино е загубило „красотата на вятъра, който се движи между дърветата". Той свърза този образ с Евангелието според Йоан и призова: „Направете киното изкуство на Духа."

Папа Лъв XIV подчерта, че киното има силата да пази и възвисява човешкото достойнство, като връща автентичността на образа и истината на разказа. „Църквата гледа с уважение на вас, които работите със светлина и време, с лице и пейзаж, с думата и мълчанието", каза той.

В предишните дни папа Лъв XIV разкри във видеопослание и своите любими филми: „Животът е прекрасен" (1946) на Франк Капра, „Звукът на музиката" (1965) на Робърт Уайз, „Обикновени хора" (1980) на Робърт Редфорд и „Животът е прекрасен" (1997) на Роберто Бенини.

Аудиенцията е част от програмата на Юбилейната година на Църквата и продължава серията срещи, посветени на изкуствата - след визуалните изкуства и хумора през предишните години. Инициативата се организира от Дикастерията за култура и образование, заедно с Дикастерията за комуникация и Ватиканските музеи.