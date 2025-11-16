Роби Уилямс губи зрението си, обвинява инжекции за отслабване

Певецът и бивш член на Take That, Роби Уилямс, разкри, че зрението му се влошава и смята, че причината са инжекциите за отслабване, които използва от няколко години, съобщава „Индепендънт". Уилямс обяснява, че вече не може да разпознава конкретни лица на своите концерти и дори футболистите на мач за него са като „петна върху зелен терен". Той е трябвало да смени и очилата си заради промените в зрението.

Певецът предупреди обществеността да се информира за потенциалните рискове от тези инжекции. Той споделя, че е бил „един от първите" приели препаратите, но забелязва негативен ефект върху зрението си.

Инжекциите, които включват медикамента семаглутид (на пазара под търговски имена като Ozempic и Wegovy), се използват за контрол на теглото и диабет тип 2. Проучване от 2024 г., анализиращо 17 000 пациенти в продължение на шест години, установява, че хората, приемали семаглутид, имат седем пъти по-голяма вероятност да развият рядко, но сериозно очно заболяване, което може да доведе до загуба на зрение в едното око. Въпреки това изследването не доказва директна причинно-следствена връзка, като отбелязва, че засегнатите са малко на брой.

Роби Уилямс разкри през 2023 г., че използването на инжекциите е било медицинска необходимост, свързана с депресия и „тип 2 самоненавист", както той описва отношението си към собственото си тяло. Той разказва, че психическото му състояние се влошава, когато е с наднормено тегло, и че неговият вътрешен критик е „катастрофичен за психиката му", съобщава БГНЕС.