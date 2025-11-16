ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Днес условията в планините са отлични

Лянхуа Гонг гостува в ролята на Дон Рамиро в „Пепеляшка" от Росини на сцената на Софийската опера

Младият китайски тенор е сред търсените певци в много европейски театри. Сред най-често изпълняваните от него роли са тези в комичните опери на Росини и Доницети, както и много опери от Моцарт. След обучението си в Китай, той продължава образованието си в Берлин. Има ангажименти в театрите в Грац, Билефелд, Гданск, Авиньон и др.

На 16 ноември под диригентството на Александра Любчански Лянхуа Гонг ще направи своя дебют в София. Той ще бъде любимият Дон Рамиро на Мария Радоева, великолепната певица, която е сред забележителните интерпретаторки на ролята на Анжелина. Семейното обкръжение на нещастната Пепеляшка е твърде лошият й доведен баща Дон Манифико – Николай Петров и вечно спорещите й сестри Тисбе – Благовеста Мекки-Цветкова и Клоринда – Мария Павлова. Вместо приказната фея Росини създава образа на Алидоро, учителят на принц Рамиро – Стефан Владимиров и неговият верен прислужник Дандини – Атанас Младенов, които ще помогнат на принца да открие дамата на сърцето си в лицето на Анжелина. В безкрайната суетня се включва и хорът на Софийската опера подготвен от Виолета Димитрова.

Обстановката на цялата комедия създадена от режисьора Вера Петрова, сценографа Боряна Ангелова и художника на костюмите Християна Михалева-Зорбалиева е поставена в едно фантазно време, което отприщва творческата инвенция на целия постановъчен екип, подготвил ефектен, зареждащ с позитивизъм спектакъл. Постановката вече над десет години остава на сцената на Софийската опера, и както споделя Вера Петрова „Операта „Пепеляшка" е нашият слънчев остров".

