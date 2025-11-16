Парфюм и мед до Лили, а тя с дълбок поклон: Пловдив си е Пловдив

Пловдив си е Пловдив. За мен и за целия екип е щастие да бъдем във вашия град - с тези думи голямата Лили Иванова се поклони под бурните аплодисменти на публиката, изпълнила до краен предел зала “С.И.Л.А.” в неделя вечерта. Градът е единственият с два концерта на звездата от националното ѝ турне.

Лили започна с новите си песни - “Ако спра да обичам”, “Искам те”, “Покруса”, “Ненужен спомен”, “Този свят е жена”, “Бурната река”. След края на “Невероятно” тя представи музикантите от групата си и покани зрителите да пеят заедно с нея обичаните от поколения “Щурче”, “Детелини”, “Ветрове”, “Камино”. Публиката ръкопляскаше през цялото време в такт с песните, а след края на всяка ставаше на крака.

След бисовете Лили и оркестърът ѝ се поклониха уж за последно, но на никого не му се тръгваше. Тогава примата се посъветва с музикантите си и заедно отново изпълниха най-новата ѝ песен, с която бе открит концертът. Нищо не можеш да счупиш така, както можеш да счупиш сърцето, се пее в нея.

Певицата бе на сцената заедно с музикантите на Grand LI Orchestra – Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорданов – Чери (китара), Христо Мухалков (бас китара), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (ударни, перкусии), LaTiDa (беквокали) и Ангел Дюлгеров (китара, цигулка), който е и музикален продуцент на изпълнителката. Впрочем на масичка до микрофона ѝ стояха и задължителните за Лили “екстри” - парфюм, шишенце с мед и минерална вода. Масичка с парфюм, мед и минерална вода до Лили Иванова и микрофона й на сцената в Пловдив Снимка: Румяна Тонeва