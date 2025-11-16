ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Мамник” с Владо Пенев и по БНТ, и по “България он ер”

Ралица Минчева

В новия сериал героят на Пенев е настенен в старчески дом и разследва мистериозни случки в трънското село Вракола. СНИМКА: ФЕЙСБУК НА СЕРИАЛА

По две телевизии - БНТ и “България он ер”, тръгва новият сериал “Мамник” в началото на 2026-а. В главната роля Владо Пенев влиза в образа на настанения в старчески дом Емил. Героят му разследва мистериозни случки и убийство в трънското село Вракола.

“Снимачният процес беше много по-труден, отколкото очаквах”, разказа Владо Пенев. Снимките приключиха преди месеци, но работата продължава и сега, защото за първи път в българското кино основен персонаж ще е изцяло компютърно генериран.

“Този жанр не се среща често в България и за мен е важно да бъде екранизиран”, обясни продуцентът Магърдич Халваджиян. И за него локациите са били трудни за намиране, мистериозната птица Мамник - трудна за създаване, но въпреки това са се постарали всичко да изглежда точно както е във въображението на автора. Халваджиян издаде, че щом едноименната книга на Васил Попов, по която е сценарият, има продължение, най-вероятно такава ще и съдбата на сериала.

