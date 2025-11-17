Фейсбук се смее на спънат робот: Почерпил се с Медведев

Мемета и шеги след първата демонстрация на руския хуманоид AIdol с изкуствен интелект

“Този хуманоиден робот не е провал. Просто е оборудван с ИИ, който се е учил на походка от Медведев!; Добре са се почерпили с Медведев преди представянето!; Не трябвало да му дават да пие преди демонстрацията; Батерията се задвижва със самогон.

Това е кратък спектакъл, представящ бъдещето на Руската федерация и великия ѝ предводител в смилаем за патриотичната публика вид.

Може би най-впечатляващото е, че и след като пада по очи, продължава да крачи напред.

Направили са го да се самообучава от видяното и е видял твърде много подпийнали разработчици.”

Ето така се смее фейсбук и даже илюстрира коментарите с мемета и забавни картинки, за да покаже провала на първия руски хуманоиден робот с изкуствен интелект, който тръгва по сцената под съпровода на саундтрака от филма “Роки”, но след няколко залитащи крачки пада по очи.

Роботът, наречен AIdol, бе официално представен на технологично събитие в Москва на 10 ноември. Според руската роботизирана фирма Idol, която го разработва, той се захранва от 48-волтова батерия, която осигурява до шест часа непрекъсната работа, и се състои от 77% компонента, произведени в Русия – цифра, която компанията планира да увеличи до 93% в бъдещото производство. Представянето на хуманоидния робот на технологично събитие в Москва

След инцидента от компанията публикуваха видео, в което се вижда, че AIdol е в режим на възстановяване – с превръзка на носа и превръзка на главата. “Моят екип вече ми дава инжекция с чиста електроенергия и почиства лещите на камерите ми, за да виждам по-добре и да се справям с вниманието на дузина фотоапарати”, казва роботът във видеото.

