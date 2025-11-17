Парис Хилтън отрече да помни среща с бившата любовница на Епстийн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Парис Хилтън коментира твърденията, че Гислейн Максуел се е опитала да я привлече за Джефри Епстийн, след като беше заявено, че наследницата би била „перфектна за него".

Хилтън, която сега е на 44 години, била едва на 19, когато Максуел я забелязала на парти и според съобщенията казала на приятели, че е „хвърлила око" на тийнейджърката за Епстийн.

Максуел, която излизала с прочутия сексуален престъпник Епстийн няколко години през 90-те, беше описвана като човек, който обикаля партита в търсене на момичета, които биха излизали с него.

По-късно Максуел беше осъдена за ролята си като „главен рекрутер" на Епстийн и негов партньор в операцията за трафик на хора.

Въпреки предполагаемите ѝ намерения спрямо Хилтън, майката на две деца настоява, че „не си спомня изобщо да я е срещала".

В ново интервю за списанието Sunday Times Парис заявява: „Дори не си спомням някога да съм я срещала." Хилтън разсъждава, че е била въвлечена в медийния хаос тогава заради тежестта на името ѝ, добавяйки: „Аз съм толкова добро име за кликбейт", пише "Дейли мейл".

Твърденията за плановете на Максуел относно Хилтън са направени от бивш приятел на британската светска дама през 2020 г.

Кристофър Мейсън твърди, че Максуел спряла като попарена и казала „О, Боже мой", когато видяла младата Хилтън на парти.

Максуел казала, че тя би била „перфектна за Джефри" и попитала приятел: „Можеш ли да ни запознаеш?"

Мейсън, британски журналист, базиран в Ню Йорк, който познава Максуел от 80-те години, не посочва точна дата за срещата.

Но изглежда, че се е случило около 2000 година, когато Хилтън подписва договор с модната агенция на Доналд Тръмп — T Management — и започва възхода си към славата.

По това време тя би била на 19 години и на прага на знаменитост. Мейсън разказва за случая в документалната поредица Surviving Jeffrey Epstein.

В документалния филм се показва снимка от модното шоу Anand Jon в Ню Йорк на 18 септември 2000 г.

Вляво е Тръмп, Хилтън е в средата, а отляво на нея е Максуел със слънчеви очила и широка усмивка.

Максуел се запознава с Епстийн в началото на 90-те години, когато се премества в Ню Йорк след смъртта на баща си — опозорения медиен магнат Робърт Максуел.

Мейсън разказва в документалния филм, че хората били „озадачени" от връзката между Максуел и Епстийн, които излизали известно време през 90-те.

Мейсън казва: „Говореше се, че Гислейн обикаляла Ню Йорк, търсейки по-млади момичета, които да излизат с Джефри. Тогава това изглеждаше просто малко палаво."