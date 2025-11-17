Айла Фишър: Минах през наистина труден период след раздялата ми със Саша

Айла Фишър призна, че е преминала през „наистина труден" период след раздялата със съпруга си Саша Барон Коен, след като той бе забелязан с инфлуенсърка, 28 години по-млада от него.

49-годишната австралийска актриса участва в гореща фотосесия за NewBeauty, а в съпътстващото интервю разказва как е прекарала последната година в преоткриване на „усещането за себе си" след развода, пише "Дейли мейл".

Айла и Саша взаимно обявиха края на 14-годишния си брак в края на 2023 г., а разводът им беше финализиран през юни тази година.

Актрисата, която има три деца с бившия си съпруг, разкрива, че през двете години след раздялата е съсредоточила усилията си върху работата и себе си. Междувременно подходът на Саша към живота като необвързан е бил в рязък контраст с този на Айла.

Само три месеца след като двамата потвърдиха, че разводът е приключил, се появиха информации, че 54-годишната звезда от Борат има връзка с по-млада моделка — 27-годишната Хана Палмър.

А в петък актьорът бе заснет с инфлуенсърката Келси Каламин, на 26 години — 28 години по-млада от него.

В интервю за NewBeauty Айла признава: „Това беше наистина предизвикателно време. Определено мисля, че има нещо в 'клуба на разведените', което може да бъде разбрано само от хората вътре в него. Това е различен вид скръб."

След това тя премина към по-позитивен тон: „Но създаването на нова идентичност след развода всъщност е много забавно. Можеш да преосмислиш ценностите и целите си, да изследваш нови интереси, да се фокусираш върху това, което искаш, и да възстановиш усещането за себе си."

Тя обясни, че сега се наслаждава на пространство и време да се посвети на себе си.

„Това е като да се свържеш отново с неща, които са те вълнували като дете, но са останали на заден план, докато си отглеждал семейство."

„Всички взаимоотношения, които преди не са били приоритет, защото си бил женен, сега могат отново да бъдат в центъра. Тези стари, подкрепящи и чудесни приятелства се връщат на сцената — и това е много вълнуващо."

„Има много позитиви, които произлязоха от всичко това — като самоопознаването и усилието да бъда по-добра към себе си. Мога да си давам прошка, когато поискам. Това е всичко, което се опитвам да правя."

Айла има и работа, върху която да се фокусира. В момента тя промотира очакваното завръщане на поредицата Now You See Me, чийто трети филм излиза тази седмица.

Тя има четири филма, които трябва да излязат тази или следващата година — най-натовареният ѝ период от 2016 г., когато участва в Keeping Up with the Joneses, Nocturnal Animals и Grimsby заедно със Саша.

„Тази сутрин си помислих, че се чувствам много претоварена", споделя Айла. „И трябваше да си напомня да съм благодарна за това къде съм в кариерата и живота си."

По-рано тази година Айла призна, че не планира да започва да излиза с някого скоро след развода.

„Това не е в списъка ми със задачи. Не съм готова да мисля за това", каза тя пред The Sunday Times, обяснявайки, че собствените ѝ родители са се развели, когато е била на девет, и че се стреми към също толкова мирен модел за своето семейство.

Саша, междувременно, беше свързван с две по-млади модели през последните месеци. В петък той беше заснет с инфлуенсърката Келси, която удивително прилича на Кайли Дженър.

Според The Sun, Саша прекарал два часа в клуб между 1 и 3 сутринта, където се запознал с Келси, след като тя излязла с приятелка.

Двамата били снимани да разговарят, а след това Саша дал телефона си, за да запише тя номера си. После двамата си тръгнали с отделни Uber автомобили.

Очевидец разказва: „Саша пристигна в 1 сутринта в нов горещ ексклузивен клуб в Холивуд. Беше сам, без охрана."

Той добавя: „Гледаше към Келси, после отиде при нея и започнаха да си говорят. Чух, че вътре е флиртувал с нея. Навън също бяха игриви и не спираха да се смеят."

„Когато пристигна нейният Uber, той ѝ подаде телефона си — с розов калъф — и тя въведе номера си."

Приятел на Саша омаловажи случката, казвайки: „Това е просто човек, когото е срещнал, когато двамата са напускали клуба."

„Поговорили са за кратко и след това са поели по отделни пътища. Няма последващ контакт."