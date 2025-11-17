Том Круз спечели първата си награда „Оскар" (Снимки)

Том Круз получи почетен „Оскар" на церемонията за връчване на Наградите на управителния съвет на американската Академия за кинематографично изкуство и наука в Лос Анджелис, като говори емоционално за своята дългогодишна страст към киноизкуството, предадоха ДПА и Ройтерс.

Почетният приз беше връчен от Алехандро Иняриту, който режисира Круз в нов филм, чиято премиера е планирана за следващата година. Името на продукцията все още не е оповестено.

Четирикратно номинираният за „Оскар“ актьор описа киноизкуството не само като работа, но и като „това, което съм“. „То ме отвежда по целия свят“, каза Круз.

„Помага ми да ценя и уважавам различията. Показва ми... колко много си приличаме в толкова отношения“, допълни той. „Независимо откъде идваме, в този театър се смеем заедно, чувстваме заедно, надяваме се заедно, и това е силата на тази форма на изкуство. Затова е важно, затова е важно за мен. Така че създаването на филми не е това, което правя, а това, което съм“, каза Том Круз.

Звездата от „Мисията невъзможна“ беше отличена заедно с хореографа Деби Алън и продуцента Уин Томас.

Исторически погледнато, много от лауреатите на почетната наградата все още не са спечелили истински „Оскар", отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Круз е номиниран два пъти за най-добър актьор в „Роден на четвърти юли“ и „Джери Магуайър“, веднъж за поддържаща роля в „Магнолия“ и веднъж за най-добър филм с „Топ Гън: Маверик“. Той разказа от сцената, че любовта му към киното е започнала още в детството му. „Любовта ми към киното започна в много ранна възраст, откакто се помня“, каза Круз.

„Бях малко дете в тъмна зала и си спомням, че лъч светлина пресече киното, погледнах нагоре и сякаш експлодираше на екрана. Изведнъж светът беше толкова по-голям от този, който познавах“, разказа той.

Певицата Доли Партън беше отличена с хуманитарната награда „Джийн Хершолт“ за десетилетията си благотворителна дейност. Тя не можа да присъства поради здравословни проблеми и изпрати благодарностите си чрез видеопослание.