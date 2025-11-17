Парис Хилтън пресъздаде визия на Кейт Мидълтън на партита, посетени и от Меган Маркъл (Снимки)

Фенове са убедени, че Парис Хилтън е отправила „скрита атака" към Меган Маркъл, след като се появи на две събития, на които присъстваше и Меган, облечена в рокля Jenny Packham за $4600 — същата, която Кейт Мидълтън е носила преди.

44-годишната Парис изглеждаше зашеметяващо в светлосинята рокля Lovebird и на двете събития — благотворителния бал Baby2Baby и 007-тематичния рожден ден на Крис Дженър на 8 ноември — и двете посетени и от 44-годишната Меган, пише "Дейли мейл".

Кейт, на 43 години, носи същия модел в златно на премиерата на новия филм от поредицата за Джеймс Бонд през 2021 г.

Парис допълни визията си с дълги ръкавици и съответстващи очила, а изглежда, че версията на Кейт е имала малко по-прибрано деколте.

Меган също присъства на събитието Baby2Baby в Pacific Design Center в Уест Холивуд, преди да отиде с принц Хари на пищното парти на Крис.

Крис, която за 60-ия си рожден ден организира парти в стил Великият Гетсби, избрала тази година тема 007 като игра със символиката на числото 70, съобщи Page Six.

Звезди от цял Холивуд се стекоха на ексклузивното събитие, провело се в имението за $165 млн. на Джеф Безос и Лорън Санчес в Бевърли Хилс, според TMZ.

Някои фенове смятат, че решението на Парис да носи същата рокля като Кейт — и то на събития, на които присъства Меган — е било фин удар по херцогинята.

В Reddit писаха:

„Мъркъл вероятно е получила микроинсулт, когато е видяла роклята на Парис и веднага е разбрала, че я носи на 007-парти."

„Вярвам го. Вероятно една от причините нашата „херцогиня на яхтите" да е била вбесена. Обожавам го. Харесвам Парис Хилтън заради това."

„Ето това вече е истински 'сладък намек'! Браво, Парис!"

Други обаче са убедени, че е невъзможно Парис да е знаела предварително, че Меган ще присъства, и че всичко е просто съвпадение. Освен това мнозина посочват, че Парис може да е избрала роклята заради тематиката на партито на Крис — тъй като Кейт я носи на премиерата на филм за Джеймс Бонд.

Те пишат:

„Аз просто предположих, че идеята е такава — Катрин носи роклята на последната 007 премиера, а парти с тема Бонд (0070)... не мислех, че е нещо по-дълбоко."

„ЛОЛ, ако някой си мисли, че Парис Хилтън — ПАРИС ХИЛТЪН — планира тоалет според реакцията на Меган Маркъл."

„Но защо? Тя не е знаела, че Меган и Хари ще са там, защото не бяха поканени. Ако я е носила просто защото е смятала, че е страхотна рокля за такава тема — напълно го разбирам. На кого би пращала послание? Парис Хилтън вече не се занимава с такива дребни звездни игри."

„Харесва ми тази теория, но за да е вярна, Парис трябва да е знаела предварително, че Рейчъл (използвайки името на Меган от Suits) ще присъства на едно или и двете събития. Трябвало е да има време да осигури роклята (освен ако вече не я е имала в гардероба, което е напълно възможно), и да реши да я носи. Тоест — за да е нарочно, Меган трябва да е била действително поканена, и Парис трябва да е знаела това. Разбирате ли какво имам предвид?"