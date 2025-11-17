Индийският режисьор С. С. Раджамули показа първи кадри от новия си филм „Варанаси“ (Видео)

Режисьорът С. С. Раджамули, създател на световни хитове като RRR и „Бахубали", които предефинираха мащаба на индийското кино и привлякоха вниманието на Холивуд, представи най-амбициозния си филм досега, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Известен с това, че съчетава митични истории с екшън сцени и хореография, Раджамули представи най-новия си филм на специално събитие в южния индийски град Хайдерабад. Хиляди негови почитатели се събраха там, за да видят първите кадрите от продукцията.

Докато подробностите за сюжета на филма „Варанаси" – по-рано известен под кодовото име „Пътешественик" (Globe Trotter), остават в тайна, почти четириминутното видео показа визуално приключение с пътуване във времето, за чийто сюжет е използвана и част от индуистката митология. Филмът носи името на индийския град, считан за духовното сърце на индуизма, отбелязва Асошиейтед прес.

Раджамули каза, че лентата ще бъде прожектирана в кината в IMAX формат и се очаква да излезе през 2027 г.

„Ето го... Варанаси към света...", написа Раджамули в социалната мрежа „Екс".

По време на събитието той намекна, че една от сцените във филма е вдъхновена от „важен епизод" от епоса Рамаяна.

За „Варанаси" Раджамули е събрал звезден актьорски състав, начело със суперзвездата на киното на езика телугу Махеш Бабу, Приянка Чопра Джонас и Притвирадж Сукумаран. След като се сдоби със слава на боливудска суперзвезда, Чопра Джонас се завръща в индийското кино с този филм след няколко холивудски проекта. На плаката тя е изобразена в ролята на Мандакини, облечена в сари в цвят горчица, с пистолет в ръка, докато балансира на ръба на скала.

„Варанаси" е първият съвместен проект на Бабу и Раджамули. Героят на актьора е представен като свиреп воин, облян в кръв, яздещ бял бик с тризъбец в ръка. Бабу пристигна на събитието за представянето на продукцията, качен върху механичен бял бик, информира Асошиейтед прес.

„Това е проект, който се случва веднъж в живота", каза актьорът след представянето на тийзъра в „Рамоджи филм сити" в Хайдерабад, пулсиращото сърце на телугу киното, известно още като Толивуд. „Ще накарам всички да се гордеете. Цяла Индия ще се гордее с нас", добави Бабу.

Хиляди развълнувани фенове гледаха първите кадри от филма на голям екран с размери 33,5 на 39,5 метра, заобиколен от реплики на град Варанаси. Цветни светлини и фойерверки осветяваха мястото, докато хората танцуваха под ритмите на телугу музика – смесица от нови песни и класики – превръщайки събитието в оживен фестивал, отбелязва Асошиейтед прес.

Филмовата индустрия на езика телугу си е изградила своя собствена идентичност, различна от тази на Боливуд на хинди, със скоростните си и понякога нелогични екшън сцени, митични сюжети и впечатляващ визуален стил, отбелязва Асошиейтед прес. Голяма част от скорошния успех на Толивуд – както от страна на критиката, така и от гледна точка на боксофиса – се приписва на режисьора Раджамули, чиито непобедими герои и амбициозно кино с въображаеми визуални ефекти изстреляха филмовата индустрия на световната сцена.

Той стана известен в международен план след RRR – тричасов епос на телугу от 2022 г., чието действие се развива в Британска Индия. Антиколониалната история се превърна в един от най-големите хитове в Индия, в световен стрийминг феномен и спечели наградата „Оскар" за най-добра оригинална песен. Поредицата от две части „Бахубали", излязла през 2015 и 2017 г., подобри рекордите по приходи в Индия и запозна западната публика с телугу киното. Преработената версия, съчетаваща двете части, излезе в кината по целия свят миналия месец.

Много почитатели на филмите от Толивуд пристигнаха на събитието от далечни градове и села, за да видят Бабу, който се радва на почти божествена популярност сред тях, отбелязва Асошиейтед прес.