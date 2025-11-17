Пол Маккартни се присъедини към протеста на музикалната индустрия срещу AI

Пол Маккартни, един от основателите на „Бийтълс“, се присъедини към протеста на музикалната индустрия срещу изкуствения интелект (ИИ), предаде британският вестник „Гардиън“.

Маккартни ще добави своя „песен“ към албума Is This What We Want?, издаден през февруари с участието на много други музиканти, включително Кейт Буш, „Клаш“, Ханс Цимер, Деймън Олбърн и Сам Фендър.

Албумът е записан в знак на протест срещу позицията на британското правителство относно ИИ. 83-годишният музикант, който в момента е на турне в Северна Америка, участва със запис от 2 минути и 45 секунди, който е и първият му запис от пет години. В него вместо закачливи мелодии и емоционални текстове има само тихо съскане и странно тракане. Целта е да се покаже, че ако компаниите за изкуствен интелект несправедливо използват интелектуалната собственост на музикантите, за да обучават своите генеративни модели на ИИ, творческата екосистема ще бъде разрушена, а оригиналната музика ще бъде заглушена, пише БТА.

През 2024 г. Лондон предложи изменения в закона за авторското право, които биха позволили на компании, разработващи продукти, базирани на ИИ, да използват художествени произведения, включително музика, за да обучават без лиценз своите модели.

Според Пол Маккартни изкуственият интелект може да съсипе кариерата на младите композитори и писатели. Албумът, към който той се присъединява, включва 12 песни. Всяка от тях е озаглавена с една дума, а когато цялото изречение се произнесе, се получава посланието: „Правителството на Великобритания не трябва да легализира кражбата на музика в полза на компаниите за изкуствен интелект.“

Изпълнителите, участващи в проекта, обещаха да дарят всички приходи от албума на фонда „Помощ за музикантите“. Албумът е достъпен на платформата „Спотифай“, допълват още от „Гардиън“.