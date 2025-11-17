Необузданият Мерилин Менсън - в Пловдив догодина

Рок иконата Мерилин Менсън пристига в България, за да се включи във фестивала Hills of Rock догодина. Той ще бъде хедлайнер в първия ден на събитието, което ще е в Пловдив от 24 до 26 юли.

Мерилин Менсън става популярен в началото на 90-те години, а образът му непрекъснато се движи по ръба между високото изкуство, гротеската и необуздания хаос. Кръстен е Брайън Уорнър, но избира псевдонима си, смесвайки имената на Мерилин Монро и Чарлс Менсън - престъпник, осъден на доживотен затвор за няколко убийства. Освен певец Мерилин Менсън е визуален артист, известен със своите мрачни, експресивни акварели и сюрреалистични образи, допълващи мрачната му сценична визия. Миналата година американската звезда пусна 12-ия си албум - One Assassination Under God-Chapter 1.

Сред новите имена, които вече са потвърдили своето участие в тридневното събитие са, Sex Pistols Featuring Frank Carter, които ще се качат на сцената първата вечер след Мерилин Менсън. В афиша са включени също френската група Last Train и австралийците от Northlane.

