Злодей от “Изкуплението Шоушенк” позира с първа страница на “24 часа”

Марк Ролстън е познат още и от “Пришълецът”, “Смъртоносно оръжие”,
“Час пик” и “Заличителят”
Мнозина си спомнят ролята, в която се появи холивудският актьор Марк Ролстън във филмовия шедьовър “Изкуплението Шоушенк” - на злодея Богс Даймънд.
Ролстън се срещна в Лондон с българския финансист Кирил Евтимов, който бе специален гост на зимното издание Showmasters London Film and Comic Con.
Евтимов подари на американеца брандирана торбичка на България с родни сувенири.
68-годишният актьор си направи снимка за спомен с вестник “24 часа”. Извън професионалните си ангажименти Марк споделил пред нашенеца, че е голям почитател на “ЛА Лейкърс” и волейбола.
Дори е проследил четвъртфиналния двубой на световното по волейбол във Филипините, когато България драматично победи с 3:2гейма именно отбора на САЩ. С нетърпение очаква олимпийските игри в Лос Анджелис, града, в който живее от години.
Марк Ролстън е познат у нас и от филмите “Пришълецът”, “Смъртоносно оръжие 2”, “Час пик”, “Заличителят”, “От другата страна” и сериала “Досиетата Х”.