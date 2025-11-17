Злодей от “Изкуплението Шоушенк” позира с първа страница на “24 часа”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Марк Ролстън е познат още и от “Пришълецът”, “Смъртоносно оръжие”,

“Час пик” и “Заличителят”

Мнозина си спомнят ролята, в която се появи холивудският актьор Марк Ролстън във филмовия шедьовър “Изкуплението Шоушенк” - на злодея Богс Даймънд.

Ролстън се срещна в Лондон с българския финансист Кирил Евтимов, който бе специален гост на зимното издание Showmasters London Film and Comic Con.

Евтимов подари на американеца брандирана торбичка на България с родни сувенири.

68-годишният актьор си направи снимка за спомен с вестник “24 часа”. Извън професионалните си ангажименти Марк споделил пред нашенеца, че е голям почитател на “ЛА Лейкърс” и волейбола. Актьорът в сцена от “Изкуплението Шоушенк”

Дори е проследил четвъртфиналния двубой на световното по волейбол във Филипините, когато България драматично победи с 3:2гейма именно отбора на САЩ. С нетърпение очаква олимпийските игри в Лос Анджелис, града, в който живее от години.

Марк Ролстън е познат у нас и от филмите “Пришълецът”, “Смъртоносно оръжие 2”, “Час пик”, “Заличителят”, “От другата страна” и сериала “Досиетата Х”.

