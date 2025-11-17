Лили Иванова ще пее за втори път в парижката зала "Олимпия" - на 24 май 2026 г.

17 години и няколко месеца след като Лили Иванова пя за първи път в прочутата парижка зала "Олимпия", тя ще има втори концерт там. Този път той ще се проведе на 24 май 2026 г., съобщи преди малко за "24 часа" пиарът на певицата Николай Недеков.

Лили Иванова е първата и единствена засега българска поп изпълнителка със самостоятелен концерт в този храм на френската песен. Зала "Олимпия" е бивше кино, което малко след Втората световна война е превърнато в концертна зала от Бруно Кокатрикс и става средище не само на френската а и на световната поп сцена.

Залата се прочува първоначално с големите спектакли, които изнася Едит Пиаф през 50-те и 60-те години, но едновременно с това почти няма възможност френски изпълнител да бъде признат в родината си, ако не е имал самостоятелен рецитал в тази зала. Поради ограничения брой места - около 2500, се приема, че успехът на звездите, които пеят там се измерва с броя на вечерите, в които се задържат на афиша.

По-късно в залата започват да се допускат и чужди гостуващи звезди. През 1964 година например там изнасят първите си концерти във Франция "Битълс", чиято подгряваща звезда е Силви Вартан. В по-нови времена в залата имат концерти Мадона, Шер, Тина Търнър и още много звезди от международната сцена.

Лили Иванова изказва специални благодарности към г-н Жерар Понт - Директор на фестивала "FrancoFolies" за цял свят и Изпълнителен директор на Morgane Groupe и г-жа Христина Камбитова - Директор на "FrancoFolies de Bulgarie". Вторият концерт на Лили Иванова в "Олимпия" е под патронажа на президента Румен Радев и един от медийните партньори на проявата е "24 часа".