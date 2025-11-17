Проф. Любомир Стойков преди наградите "Златна игла": Повече иновативност и креативност, по-голямо внимание към младите дизайнери!

Предстоят годишните награди „Златна игла 2025" на Академията за мода, които ще отличат най-добрите дизайнери и модни творци. Най-добрите в модния дизайн и модния бизнес ще получат и специални награди, като „Златна ножица" и „Изгряваща звезда".

Останалите категории са „Дизайнер на годината", „Моден бранд на годината", „Цялостен принос", „Артистична мода", „Аксесоари", „Визионерство в музиката и модата", „Най-добър млад дизайнер" и др. Експертният медиен съвет, какъвто е 35-членното журналистическо жури вече даде своите предложения и след броени дни ще станат ясни новите лауреати на най-желаната и най-дългогодишна модна награда у нас. Роко Бароко и проф. Любомир Стойков веднага след награждаването със "Златна игла" на прочутия италиански дизайнер. Снимки: Академия за мода / Петър Станев

С голямата интернационална награда „Златна игла 2025" в категорията „Най-добър чуждестранен дизайнер" бе удостоен емблематичният италиански майстор на високия шев – прочутия в цял свят Роко Бароко. Той получи това признание заради изключителния си принос към световната мода. Златната игла бе връчена на Роко Бароко лично от проф. Любомир Стойков - председател на Академията за мода, по време на прекрасното му ревю в София, организирано от г-жа Анелия Петкова.

В продължение на 31 години Академията за мода отличава и стимулира най-добрите български модни творци и предоставя сцена за изява на най-талантливите дизайнери и утвърдените модни къщи. В ревю-спектакъла по повод на официалната церемония за връчване на Златната игла ще участват дизайнери, сред които и носители на приза през годините. Специално за гостите на грандиозното събитие, те ще покажат своите най-актуални модни предложения. Предвидени са красиви и провокативни презентации, които по нов начин ще представят естетическата и визуалната мощ на модата. Роко Бароко и проф. Любомир Стойков веднага след награждаването със "Златна игла" на прочутия италиански дизайнер. Снимки: Академия за мода / Петър Станев

По повод предстоящата церемония проф. Любомир Стойков, председател на Академията за мода, заяви: „Българската арт и лайфстайл журналистика за пореден път гласува номинациите за „Златната игла" за творците с най-добри постижения в сферата на модния дизайн и модната индустрия. Тази година Академията за мода обогатява своя награден регистър с още два значими приза – „Златна ножица" и „Изгряваща звезда". Тези отличия имат за цел да откроят и надградят още повече сега съществуващите оценъчни критерии. Така искаме да насърчим креативното мислене и креативното действие по посока на по-голяма иновативност, устойчивост, смелост и решителност. Желанието ни също така е да стимулираме още по-мащабно най-новата генерация дизайнери и стилисти и по-специално техните международни изяви. Искрено се надявам, че Годишните награди на Академията за мода „Златна игла 2025" ще дадат тласък и вдъхновение на талантливата българска дизайнерска школа, окуражавайки я да миксира още по-ефективно традиционния с постмодерния и алтернативен стил, както културно, така и социално и естетически!". Снимки: Академия за мода / Хайлайф

Водеща на знаменателното събитие ще бъде Гери Дончева Янков. Статуетките „Златна игла", както винаги, са дело на великолепния бижутер Анжело Красини. Негови са и металните пластики на „Златна ножица" и „Изгряваща звезда". Постановката на ревю-спектакъла е на Ивайло Кръстев.



