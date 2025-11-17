Министър Боршош стана дядо, дъщеря му Радина роди син

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на туризма Мирослав Боршош е станал дядо. Дъщеря му - актрисата Радина, е родила момченце.

Детето се казва Юлиан. Това сподели самата тя в профила си в инстаграм. КАДЪР: Инстаграм/radinaborshosh

"Юлиан Томашевич вече е в прегръдките ни! И сме неописуемо щастливи! Сърцето ми е пълно", пише тя в публикацията си. Младата майка е споделила снимка на ръчичката на новородения си син. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Radina Borshosh (@radinaborshosh)

Актрисата е омъжена за фотографа Владимир Томашевич от 2023 г. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Radina Borshosh (@radinaborshosh)

Радина Мирославова Боршош-Томашевич е българска актриса родена на 31 декември 1997 г. в София. Нейният баща е Мирослав Боршош, а майка ѝ е телевизионната журналистка Искра Владимирова.

В средата на 2013 г. започва да се занимава с актьорско майсторство в школата на Малин Кръстев към Младежкия театър „Николай Бинев".

През май 2016 г. завършва частната езикова гимназия „Дорис Тенеди" в София и през септември кандидатства в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър". Приета е в класа на Стефан Данаилов и завършва през май 2020 г.

През есента на 2016 г. Боршош дебютира на професионална сцена с ролята на Джейн в постановката „Мери Попинз" от Памела Травърз и на режисьорката Анастасия Събева.

През есента на 2017 г. първата ѝ роля на сцената на Народния театър „Иван Вазов" е на Александра в пиесата „Лисичета" от Лилиан Хелман с режисурата на Бина Харалампиева.

От 10 юли 2020 г. е в трупата на Народния театър „Иван Вазов", където играе в постановките „Три високи жени" на Едуард Олби, „Когато гръм удари, как ехото заглъхва" на Пейо Яворов, „Идеалният мъж" на Оскар Уайлд, „О, ти, която и да си...", „Двубой", „Нова земя" на Иван Вазов, „Бурята" на Уилям Шекспир с режисурата на американския режисьор Робърт Уилсън, „Животът е прекрасен" от Николай Ердман с режисурата на Александър Морфов.

През януари 2020 г. участва в музикалните спектакли в Зала „България" на Софийската филхармония, измежду които „Love story" и „Ромео и Жулиета" в ролята си на Жулиета, където си партнира с Максим Ешкенази в ролята на Ромео.

През ноември 2023 г. участва в пиесата „Оскар и розовата дама" в Театър 199 „Валентин Стойчев".

През 2013 г. дебютира в телевизията, като играе съученичка на Лиза в осмия епизод на историческия сериал на БНТ 1 „Недадените", продуциран от баща ѝ Мирослав Боршош.

През лятото на 2019 г. озвучава Принцеса Аврора в българския дублаж на фентъзи филма „Господарка на злото 2".

Озвучава два документални филма в поредицата „БНТ представя" – „Аз съм Петя" и „Катя Паскалева: Диалог с мълчанието".