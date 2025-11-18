ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Имиграционните в САЩ арестуваха над 130 души в Шар...

Актьорите от "ПоетиТе" кацнаха в Солун вместо в София заради силния вятър (Видео)

"ПоетиТЕ" на сцената Снимка: Фейсбук

Актьорите от проекта "ПоетиТе" са попаднали в един от полетите, който в понеделник вечер беше отклонен от София заради силен вятър. 

За това разказа Теодора Духовникова във фейсбук профила си. 

"Никак, ама никак не е от най-хубавите чувства на света, пилотът на самолета ти, след зверска турбуленция, да каже на немски - "Уважаеми пътници, имаме проблем, както усетихте, не можахме да се приземим на летище София. Моля, затегнете предпазните си колани и изчакайте инструкции от екипажа"... Така, почти страшно, завърши немското турне на Поетите", разказва тя. 

В понеделник вечер силният вятър в столицата отклони 5 полета - от Варшава, на "Луфтханза" от Мюнхен и Франкфурт и от Виена, на "Райънеър" от Малта и Милано.

Владо Пенев, Малин Кръстев, Теодора Духовникова, Бойко Кръстанов, Весела Бабинова, Захари Бахаров, Иван Бърнев, Луиза Григорова и Юлиан Вергов се връщали от Германия, където бяха на турне. 

"С турбуленции, лош вятър, добър немски пилот и извънредно кацане на летището в Солун.... Всъщност , не. Завърши хубаво. С целувка между нас- нали сме живи и нали сме още малко заедно и с никакво мрънкане.. почти.  Малко бедстваме, извиняваме се на всички театри и снимачни екипи утре, които ни чакат за снимки и репетиции", написа още Духовникова. 

