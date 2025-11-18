Бившата на Джъстин Трюдо: Не съм самотна майка, той се грижи за децата

Бившата съпруга на Джъстин Трюдо за първи път коментира отношенията им след развода и началото на връзката му с певицата Кейти Пери.

В подкаста „Arlene is Alone" Софи Грегоар каза, че не е самотна майка и бившият канадски премиер е загрижен за трите им деца и двамата се грижат за тях като "партньори.

„Знаете ли, ние сме човешки същества и нещата ни засягат. Това е нормално", каза Грегоар. „Как реагирате на нещата, е ваше решение. Аз избирам да се опитвам да слушам музиката, вместо шума", каза тя за връзката му с Пери.

Грегоар и Трюдо обявиха, че се разделят през август 2023 г. Те се ожениха през 2005 г. и са родители на три деца – Ксавие, Ела-Грейс и Хадриен.

Трюдо и Пери бяха снимани от минувач в прегръдка през септември, но изглежда, че са обявили публично връзката си, след като бяха забелязани да се държат за ръце в кабарето „Crazy Horse" в Париж по време на рождения ден на Пери през октомври.

Грегоар добави, че е „много наясно, че много от нещата, които се случват публично, могат да бъдат провокативни".

„Какво да правя с това, е мое решение", добави тя.

„Ще си позволя да бъда разочарована от някого, ще си позволя да бъда ядосана, да бъда тъжна", каза Грегоар. „И знам със сигурност колко е важно, като защитник на психичното здраве, да изпитвам тези емоции."