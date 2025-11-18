Екзотичният рай на Сокотра

Дървета във формата на огромен чадър, от които капе кървава смола, а по земята пълзят светещи сини тарантули. Остров Сокотра е с невиждани другаде на планетата релеф, флора и фауна, остатък от древния суперконтинент Гондвана. Характерното за него дърво Dracaena cinnabari дължи името си на тъмночервения сок, който се отделя от кората и плодовете му.

Друго дърво е с обемен ствол, който съхранява вода, за да се отцеди през дългите периоди на суша. Бутиковото растение Adenium obesum socotranum пък е известно като пустинната роза. А Dendrosicyos socotranus е познато на света като „високото краставично дърво".

Въпреки че архипелагът е проучен от древността, все още не е ясен произходът на името Сокотра. Много учени твърдят, че идва от санскритското dvipa sukhadhara, което означава "остров на блаженството". Другата версия е арабското souk (пазар) и qotra (капка) - препратка към капещ тамян. Елините го наричали Диоскорида, в превод „островът, посветен на Диоскури" (синовете на Зевс - Кастор и Полидевк), защитници на моряците в гръцката митология. Още тогава островът бил известен с това, че е много голям, но пустинен и блатист, с реки, крокодили, летящи змии и огромни гущери, заклинатели и чудовища. Смятало се е, че в планините му се крие гнездо на феникс и също толкова фантастичната птица Рок, описана от Синбад Мореплавателя.

За Сокотра е писал древногръцкият мислител Платон, а за магьосниците му пътешественикът Марко Поло казва, че са най-могъщите в света. Днес островът приютява 225 вида птици, там мигрират и над 45 други вида - фламинго, чапли и чайки. Голяма е популацията на египетски лешояди, срещат се 190 вида пеперуди и 600 вида насекоми. Най-атрактивният е синият паяк, спечелил наградата на Британското дружество за най-красивата тарантула.

Морският свят на Сокотра също е много разнообразен - повече от 730 вида крайбрежни риби, 260 вида твърди и меки корали. Да не забравяме и около 300 вида ракообразни, 490 мекотели и 230 водорасли. Морски костенурки гнездят в северната част на острова, а сладководният рак Potamon socotrensis се среща само тук. Вероятно всички тези екзотични растения и животински видове в Сокотра били привлекателни и за Съветския съюз, който го използвал за своя военноморска база между 1976 и 1979 г., когато Йемен бил приятелски настроен към Москва.

Днес привлича туристи, изкушени да видят непокътната природа в потенциално опасния район.

