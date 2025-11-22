Рама Дуваджи - "първата дама" на поколението Z в Ню Йорк, пренаписва политическата мода

С визията си съпругата на кмета Зохран Мамдани "свърза Бруклин и Близкия изток" - 28-годишната художничка не робува на шаблони, подкрепя дизайнери от Палестина и вече диктува тренда в прическите

С кожени ботуши, деним топ на палестински дизайнер и кадифена пола до коляното Рама Дуваджи - съпругата на новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани, разчупи стереотипа за това как трябва да изглежда половинката на един влиятелен политик.

28-годишната художничка от сирийски произход е не само първата “първа дама” на Голямата ябълка и на поколението Z зад Океана. За много млади избиратели в Ню Йорк, които досега не са се чувствали представени в обществения живот, стилът на Дуваджи е повече от визия - той е промяна в това как може да изглежда публичното лидерство.

Дуваджи е родена в Хюстън през 1997 г. в сирийско семейство. Когато е на 9 години, се мести в Дубай. Учи дизайн в Катар, а по-късно завършва бакалавърската си степен във Вирджиния. През 2021 г. заминава за Ню Йорк, като три години по-късно завършва магистратура в Нюйоркската школа за визуални изкуства. Дипломната ѝ работа е озаглавена Sahtain! - арабски израз, който се превежда като “добър апетит”, и изследва колективния акт на приготвяне и споделяне на ястие и ролята му в културата на Близкия изток, пише “Гардиън”.

Творчеството на Дуваджи включва илюстрации, анимации и керамика, които

преплитат в себе си арабска култура,

женственост, идентичност. Нейни творби са били част от изложбите на лондонската галерия “Тейт модерн” - една от най-известните за модерно изкуство, а през годините е била наемана като илюстратор от “Ню Йоркър”, “Вашингтон Пост” и “Епъл”. Наскоро пред модното сп. Yung тя лаконично обясни подхода си: “В днешно време се фокусирам върху това да създавам изкуство за моите преживявания и нещата, които ме вълнуват”.

Животът на Дуваджи се променя, след като заживява в Ню Йорк и когато се запознава с Мамдани в приложението “Хиндж”. Двамата се женят през февруари т.г. - около осем месеца преди Мамдани да бъде избран за кмет, а след победата му Дуваджи се оказа в центъра на вниманието.

Сватбеното облекло на Дуваджи и Мамдани. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/@karamccurdy

След изборния триумф на съпруга си младата художничка попадна в някои заглавия на популярни модни списания, сред които и “Вог”. Според изданието, наричано от мнозина “модната Библия”, “следващата модерна прическа за жените официално е “Рама”.

Косата на Дуваджи е с дължина между боб и пикси (наричана бикси, когато стана популярна по-рано т.г. - бел.ред.). Прическата ѝ е дело на фризьорката от Бруклин Лорен Сотиле, която я подстригала преди около месец с бръснач. За голямата вечер на Мамдани фризьор на Дуваджи беше Ксавиер Веласкес, който разкри пред “Вог”: “Рама си подстрига сама бретона сутринта в деня на изборите - бях там само за да ѝ помогна да подобри малко визията”. Той уточни: “Тя е на 28 години - не исках да я направя да изглежда като

стереотипната съпруга на политик”,

и допълни, че вдъхновение за стайлинга били Одри Хепбърн, Тейлър Ръсел и Келси Асбил.

Освен че визията на Дуваджи беше коментирана от редица бюти инлуенсъри, Джена Пери - собственичка на фризьорски салон в Манхатън, смята, че много скоро ще има клиентки, които ще искат същата прическа. “Обожавам и грима ѝ, очната ѝ линия - тя със сигурност ще бъде икона на красотата”, прогнозира Пери.

Ню Йорк за последно имаше първа дама, когато Шърлийн МакКрей - съпругата на Бил де Блазио, ръководеше програми за психичното здраве с бюджет от 850 млн. долара. Настоящият кмет Ерик Адамс е несемеен. Поначало от първите дами, било то на град, или на цялата нация, се очаква да бъдат любимки на Америка, да въплъщават споделени ценности и да задават тон на важни теми с всяка своя публична поява.

Именно това направи Дуваджи с избора си на облекло във вечерта, когато Мамдани триумфира над Андрю Куомо за кметски пост. Визията ѝ по време на победната реч беше елегантна - изцяло в черно, с деколте тип лодка и пола до прасеца, в допълнение със сребърни бижута. Но дискретният стил все пак събра погледите, защото беше отражение на самата нея, а не на типичната политическа съпруга.

Според модни експерти изборът на облекло на Дуваджи “свърза Бруклин и Близкия изток”. Причина за тези коментари беше деним топът на Дуваджи, украсен с лазерно гравирана бродерия, който е дело на палестино-йорданския дизайнер Зейд Хиджази.

Изборът на палестински дизайнер бе тълкуван като напълно умишлен и политически. Дуваджи, подобно на съпруга си, неведнъж е изразявала подкрепата си за Газа и палестинския народ.

Пред “Харпърс Базар” Хиджази коментира, че е развълнуван за популярността, която е придобил, след като Рама е носила неговия топ. Дори вече търси попълнения в екипа си, тъй като сам движи бранда си.

27-годишнит дизайнер е категоричен: “Не Рама ще се впише в модата, а

модата ще се впише в нея”,

и отбеляза, че е горд с художничката, която “просто прави това, което иска, без да се интересува от чуждото мнение”. “Носеше дънки, когато други носеха рокли по поръчка на “Скиапарели”. Тя реши просто да бъде себе си и да носи дънков топ”, допълни още Хиджази.

А кадифената дантелена пола на Ула Джонсън и сребърните обици на Еди Борго, които Дуваджи носеше, показаха подкрепата ѝ за двама независими нюйоркски дизайнери, които не са част от традиционните лейбъли в Манхатън като “Оскар де ла Рента” и “Майкъл Корс” - често срещан избор на първите дами. Завършек на тоалета бяха кожените ботуши, които Дуваджи носеше и на сватбата си с Мамдани.

Рама често включва кожени ботуши във визиите си. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/@ramaduwaji

Както казва и самият той, “Рама не е просто моя съпруга - тя е невероятна артистка, която заслужава да бъде разпозната по свой собствен начин”. Като визуален артист, Дуваджи е наясно със силата на образа. Тя се чувства комфортно и в по-авангардните модни кръгове. Наскоро се появи на ревю за модната къща “Диотима”, която е под ръководството на Рейчъл Скот - изгряваща американска дизайнерка от ямайски произход. Скот, която посвети колекцията “на всички разселени лица”, коментира, че е поканила Дуваджи, защото е “заинтригувана от работата и личния ѝ стил”.

Тръгна мълва, че зад визията на Дуваджи и Мамдани стои стилистът Бейли Мун, който помагаше на Джил Байдън с гардероба ѝ, докато беше в Белия дом. Бейли, на когото се приписва и промяната в стила на актрисата Памела Андерсън през последните години, е много опитен политически стилист. Пред “Вог” той коментира, че дрехите са част от “изводите”, които хората си правят за една поява или събитие. Той обаче уточни, че макар да е споделил “някои съвети” с Мамдани, не работи за новия кмет на Ню Йорк.