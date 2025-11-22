ТЕСТ: Лесно ли изразявате чувствата си?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Когато ви предстои разговор с човек, в когото сте влюбени, вие:

А) Изпитвате силно вълнение и предварително се подготвяте какво ще кажете.

Б) Притеснени сте и сте неуверени в това как да се държите.

В) Опитвате се да изглеждате спокойни, но въпреки това не можете да се концентрирате.

2. Когато трябва да споделите на приятел как се чувствате, вие:

А) Говорите спокойно и директно, без да се притеснявате.

Б) Трудно намирате точните думи и се колебаете, защото се страхувате как ще реагира вашият приятел.

В) Избягвате темата, докато не се почувствате напълно готови, дори ако това отнеме време.

3. Как се държите в нова любовна връзка, когато трябва да изразявате чувствата си?

А) Показвате своите чувства от самото начало без проблем.

Б) Постепенно започвате да се откривате пред партньора ви.

В) Държите дистанция в началото и се страхувате да изразявате чувствата си.

4. Когато някой ви попита дали се чувствате добре, вие:

А) Споделяте честно как се чувствате.

Б) Отговаряте общо, за да не навлизате в подробности.

В) Казвате, че сте добре, дори и да не сте.

5. Когато сте тъжни или разочаровани, вие:

А) Споделяте на ваш близък човек, за да поговорите с него за чувствата си.

Б) Споделяте само ако отсрещният човек настоява да го направите.

В) Прикривате чувствата си и ги преживявате сами.

6. Когато искате да кажете “Обичам те” и “Липсваш ми”, вие:

А) Казвате го свободно.

Б) Първо събирате смелост и после изричате думите.

В) Трудно ви е да го кажете и предпочитате да го изразите чрез действия.

7. Когато ваш близък човек ви нарани, вие:

А) Споделяте открито, че се чувствате обидени.

Б) Задържате чувствата си, докато не намерите подходящия момент да говорите.

В) Премълчавате и избягвате конфликти, дори да ви тежи това, което се е случило.

8. Когато сте щастливи или развълнувани, вие:

А) Изразявате радостта и вълнението си без притеснение.

Б) Усмихвате се, но не показвате много емоция.

В) Стараете се да не ви личи, че сте щастливи и развълнувани.

9. Какво правите, когато трябва да кажете на някого, че ви липсва подкрепа?

А) Без притеснение споделяте от какво имате нужда.

Б) Намеквате, но не казвате директно.

В) Не споделяте изобщо.

10. В ситуации, в които трябва да покажете уязвимост, вие:

А) Чувствате се комфортно да го направите.

Б) Усещате напрежение, но все пак споделяте.

В) Избягвате да показвате слабост.

11. Ако трябва да благодарите за нещо на близък човек или да покажете признателност, вие:

А) Изразявате топлота и съчувствие без усилие.

Б) Опитвате се да бъдете внимателни, но понякога се притеснявате как да подходите.

В) Избягвате да изразявате благодарност и признателност.

12. Когато трябва да утешите някого, вие:

А) Изразявате топлота и съчувствие без усилие.

Б) Опитвате се да бъдете внимателни, но се притеснявате как да подходите.

В) Не знаете какво да кажете и избягвате подобни разговори.

13. Как реагирате, когато някой ви направи комплимент?

А) Приемате го с усмивка и благодарите.

Б) Отговаряте смутено, но оценявате жеста.

В) Чувствате се неудобно и се изчервявате.

14. Когато ревнувате, вие:

А) Споделяте чувството и обяснявате защо.

Б) Събирате смелост, преди да споделите какво чувствате.

В) Криете ревността и се преструвате, че не ви пука.

РЕЗУЛТАТИ

Най-много отговори “а”:

Вие умеете да изразявате чувствата си и сте емоционално зрели. Не се притеснявате да показвате уязвимост, нито да признаете, че имате нужда от любов и подкрепа. Това ви прави добър партньор и приятел. Приемате емоциите като нещо естествено и не бягате от разговори дори когато те са трудни.

Най-много отговори “б”:

Вие сте човек, който умее да общува и и да изразява емоциите си, но много предпазливо. Вътрешно сте чувствителни, често обмисляте какво да кажете, за да не нараните другите и да не изглеждате слаби. Не избягвате разговорите за вашите чувства и емоции, но и не ги търсите активно. Постепенно се отваряте пред другите хора и предпазливо действате със споделянето.

Най-много отговори “в”:

Вие сте много затворена личност. Избирате да прикривате чувствата си дори когато ви тежи и искате да споделите с някого. Трудно ви е да изразявате емоциите си и се страхувате да не бъдете неразбрани, наранени и отхвърлени. Гледате на показването на чувствата си като на нещо рисково, а не като на нещо нормално. Добре е да се опитате да преодолеете смущението си и да се научите да споделяте повече, за да не се чувствате потиснати психически. Когато успеете да говорите открито, ще осъзнаете колко лесно може да се разбирате с хората.