През последните години конкуренцията в родната хазартна сфера се увеличи многократно, така че не може да е изненада, че вече има много претенденти за титлата „най-предпочитан букмейкър“. Една компания обаче сякаш изпъква и това е „оранжевия“ Бетано, който вече няколко години е на пазара и впечатлява със своите опции. Може да прочетете тук един изчерпателен и честен анализ на Betano в платформата bookmakers.bg, където са описани подробно всички причини, поради които може да се смята действително, че този букмейкър е с най-малко едни гърди пред всички останали. В следващоте редове ще погледнем по-сбито някои от причините да смятаме така.

Началните оферти на Бетано

Тук може да говорим както за спортната, така и за казино секции, които и двете се справят изключително добре, когато става дума за привличането на интереса на нови клиенти. Това именно е и голямата задача на този тип оферти. По отношение на спорта не намираме нищо необичайно – предложение за бонус, в еди какъв си размер от първоначалния депозит, както и задължение за последващо разиграване. Винаги при този тип оферти е много важно да обърнете внимание върху условията за превъртане, тъй като в даден момент те може да се окажат прекалено сурови, за да си струва вземането на бонуса.

По отношение на казиното имаме, разбира се, доста по-завишена парична награда, която да отговаря на по-различните характеристики на казино секцията, особено когато говорим за тази с ротативките. За сметка на това и тук имаме условия за разиграване, преди да може да теглим печалба. Те са доста по-солени, така че отново би било добре да се запознаете подробно с тях, преди да вземате решение дали да приемате бонуса, или не.

Бонуси за лоялни клиенти

Преминаваме вече и към онези оферти, за които потребителите биха се надявали да се докоснат, след като са показали своята лоялност към Бетано и със своята активност в последните седмици и месеци за заслужили награда. Тук няма специална „ВИП програма“, като по-скоро компанията избира индивидуален подход и наглася бонус предложенията според интересите и заслугите на всеки един клиент, както и спрямо времевия период, в който той се е изявявал активно. Тук влиза на дневен ред и бонусът без депозит, който може да бъде даден във всеки един момент, особено след като сте уредили голям брой залози наведнъж. В зависимост от разиграната сума ще получите предложение за подобен бонус в потребителския си профил. Отделно, сайтът работи и с класически бонуси с депозит, където получавате процент отгоре на вложеното от вас, който също трябва да бъде разигран.

Богатото портфолио на Betano.bg

Не на последно място, трябва да отделим един пасаж и за многото възможности за игра, които ви се предоставят от този бетинг бранд. По отношение на спорта тук ще намерите всички най-популярни спортове, при това с адски много възможности за залагане по целия свят. Има и доста по-нестандартни спортове, които обаче може да предизвикват интерес за определени хора – водна топка, тенис на маса, снукър и други.

Казиното също е отлично заредено и разполага с всички най-популярни ротативки, всички най-харесвани теми, както и с класически игри като рулетката. Не бива да се забравя и за картовите възможности като блекджек, бакара, покер и други.

Внимание: Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg.