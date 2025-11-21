Чети. Наистина - издателство „Труд" гостува в 171 ДГ „Свобода"

Защо книгата е по-ценна и от най-голямото съкровище, разбраха децата от група „Звездички" от 171 ДГ „Свобода" в град София. В Деня на четенето им гостува главният редактор на издателство „Труд" Надежда Делева, като им прочете интересните приказки от Ангел Каралийчев – „Маша и баба Мецана" и „Който не работи, не трябва да яде". Те са част от сборника на издателството „Съкровищница", който е от поредица Златни детски книги.

В импровизираната работилничка децата се научиха как да съставят книга самички и че това не е чак толкова трудна задача. Бъдещето на книгоиздаването се оказа в добри ръце.

Мотото на тазгодишния Ден на четенето е „Чети. Наистина". То съвпада с посланието на Деня на европейските автори – Read.forReal, който ще се проведе в същия период и България ще участва в големия паневропейски празник. Каква е ситуацията в България, касаеща четенето и младите, към момента: 53% от 15-годишните ученици не разбират какво точно четат (според данни от международното изследване PISA2022 на ОИСР). Те имат слаборазвити умения да извличат и анализират информация от различни източници, да я съпоставят с онова, което им е известно към дадения момент, за да вземат адекватни и информирани решения за себе си и за общността, в която живеят. Според Индекса за човешкия капитал на Световната банка за 2020 г., дете, родено в България, може да развие само 61% от потенциала си, ако завърши пълния цикъл на образование и получи пълни здравни грижи.

Затова с провеждането на Деня на четенето се цели превенция на проблемите, защото четенето дава реални, научно доказани възможности за развитие на хората. От издателство „Труд" обещават да не спират традицията и дори да я разширят през следващата година.