31 са вече жертвите от руския удар по жилищен блок...

Старозагорският куклен театър започва работа по втори филм

Ваньо Стоилов

704
Снимка: Държавен куклен театър в Стара Загора

След впечатляващия успех на дебютния си филмов проект „Под наем", отличен със 17 международни награди само за една година, Старозагорският куклен театър започва работа по втори филм. Режисьорът Любо Желев ще пренесе на големия екран спектакъла „Сън" – визуална история без думи за порастването, която имаше своята премиера на международния фестивал „Пиеро" през септември, съобщават от театъра.

Спектакълът проследява вътрешния свят на едно момиче, видян през неговите сънища. Сюжетът на филма ще е същият, а снимките ще се проведат през май догодина. Екипът планира за тях разнообразни локации – от Къщата на архитекта в Стара Загора и язовирите Копринка и Жребчево до брега на Черно море и фара на Шабла. Предвидени са и подводни кадри с кукли и актьорите Таня Георгиева, Деница Георгиева и Любо Желев.

Докато подготовката за новия проект тече, „Под наем" продължава да отбелязва успехи, като вече е отличен с награди от Токио и Мексико.

Снимка: Държавен куклен театър в Стара Загора

