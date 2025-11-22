В “Сандокан” обича Мариана, в живота - Сара: любовта без дубльор на Джан Яман

Сериалът за малайския тигър тръгва по РАИ Уно на 1 декември

След четири години подготовка, премеждия и паузи заради пандемията една от най-дългоочакваните телевизионни продукции най-после стига до зрителите. “Сандокан” тръгва от 1 декември по първи канал на италианската телевизия РАИ.

В центъра на сериала е турската суперзвезда Джан Яман - за да се превърне в легендарния Малайски тигър, той е минал през изпитание, достойно за приключенски роман. Свалил е над 10 кг за по-малко от месец с гладуване, преминал е през интензивна езикова подготовка и години наред е тренирал конна езда. Джан Яман като Сандокан в новия сериал по РАИ. СНИМКА: LUXVIDE

“Загубих доста килограми, промених физиката си, но най-важно беше да променя душевността си”, признава актьорът в интервю за седмичника “Соризи е канцони”. “Сандокан е боец, но с усмивка. Герой, който не убива, ако не е нужно”, допълва звездата. В тв продукцията той е влюбен в Лейди Мариана Гийонк, наричана “Перлата на Лабуан”, която е англичанка от аристократичен произход. За момента обааче не е обявено коя е актрисата, която ще се превъплати в образа на любимата му.

Сериалът, заснет на английски, не е римейк, а нова и смела интерпретация, в която се долавят известна доза безразсъдство и автоирония у героя. Сагата е наситена и с приключения, от които актьорът излиза “почти” невредим.

По време на една от сцените експлозия преобръща кануто на Джан и костюмът му се увива около тялото като платно. “Паникьосах се, не знаех как да изляза”, спомня си той. Режисьорът Ян Мария Микелини, снимащ под вода, буквално го спасява. “Да, малко съм луд, но не използвам дубльори, защото това е моят начин да се въплътя в героя”, казва Джан.

Макар да се шегува с опасните сцени, признава, че подготовката му е била всичко друго, но не и майтап. Петгодишното си “пътуване”, откакто идва в Италия, самият той сравнява с “актьорска диплома”.

Джан Яман

съжалява единствено,

че никога не е срещнал

Кабир Беди,

или оригиналния Сандокан от 70-те години на миналия век. “Надявам се да му хареса това, което създадохме”, казва сдържано турската звезда. Джан Яман и Сара Блума на римския кинофестивал. СНИМКА: РОЙТЕРС

Неотдавна сериалът беше представен на римския кинофестивал. Появата на Джан направо взриви от емоции феновете, които се трупаха зад бариерите, за да видят актьорите от новата продукция. Сред тях бяха Алесандро Прециози, който играе Янец, както и британската звезда Ед Уестуик (лорд Брук), дошъл в Рим с жена си Ейми Джаксън.

Точно когато осветлението на прожекторите беше приглушено, на червения килим се появи Джан Яман със своята нова партньорка в живота Сара Блума. Това беше и най-очакваната двойка на вечерта. Той беше с елегантен смокинг, а тя - с кожена рокля в шоколадовокафяво. Наблюдавайки движенията в пълен синхрон на двамата, са достатъчни секунди, за да си дадете сметка, че това е двойка, която живее в своя собствен ритъм въпреки непрекъснатия шум и светлината на прожекторите.

Сара Блума, чието истинско име е Сара Кичани, е известна диджейка от алжирско-италиански произход, която

влезе в живота на

актьора през пролетта

Те е измислила и музикалния формат “Будоар”, който е на границата между електронна музика, бурлеска и кабаре. Пътува често по работа между Париж, Берлин, Ибиса, но живее в Рим, където е диджей в известния клуб Sanctuary, близо до Колизея. Тя има дете от бившия си мъж. Днес Сара и Джан споделят голяма част от ежедневието си. Феновете на актьора не пропуснаха да забележат и последното им бягство до Мадрид, където Яман ще снима нов проект, който засега се пази в тайна.

В Испания той ще играе Каплан - това е персонаж, който е нещо средно между предприемач и таен агент. Сюжетът е смесица от екшън, шпионаж и романтика. Заглавието не се разкрива, но езиковите тренировки по испански на Джан вървят с пълна сила. Сара е до него, слуша нова музика, търси вдъхновения и описва партньора си с думи, които трогват дори най-скептичните: “Ти си красив отвътре и отвън. Страстта ти, смирението ти, любовта, с която правиш всичко, ме вдъхновяват всеки ден.”

Освен за новата любов на Джан феновете говорят и за друга промяна в живота на актьора - той вече не е с дълга коса. Причината за това е желанието на Яман да се промени в стил Брад Пит. Когато отишъл при доверения си фризьор Паоло Адолини, турчинът му казал без колебание: “Искам да се променя… Искам да бъда като Брад Пит!”. Джан Яман и Сара Блум СНИМКИ Инстаграм /canyaman

Така след години, в които беше “задължен” да поддържа определен външен вид за ролите си, актьорът

решил да се освободи

от визията на дивия пират