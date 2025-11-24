Роби Уилямс пребори депресия с инжекции за отслабване, но губи зрението си

Откровен е, че за психиката му ще е фатално, ако отново качи килограми

“Шокиращо катастрофално е за психичното ми здраве да бъда по-едър. Вътрешният ми глас се отнася към мен така, както други говорят подигравателно за дебели хора”, казва Роби Уилямс. 51-годишният певец разкри защо се е наложило да използва инжекции за отслабване и макар да смята, че увреждат зрението му, защо ще продължи да го прави.

Той от години страда от телесно дисморфично разстройство, известно още като синдром на изкривеното огледало. Това е психично заболяване, при което човек е обсебен от незначителни или въображаеми несъвършенства във външния си вид. В неговия случай се отключва, след като напълнява с над 10 килограма за кратко време. Певецът е толкова отвратен от наедрялото си тяло, че се подлага на изтощителна диета.

“Просто спрях да се храня, за да отслабна

Така обаче лиших тялото си от важни витамини и хранителни вещества, което стана причина да се разболея от скорбут”, спомня си Уилямс. По това време използването на инжекции за диабетици с цел отслабване все още не е масово, но е известно, че имат свойство да потискат апетита. Затова лекуващите го доктори му предлагат да опита с тях, за да може да контролира теглото си и все пак да се храни пълноценно.

“Имах медицинска нужда от тях, защото съм диагностициран с нещо като самоомраза тип 2... Ако страдаш от дисморфофобия и околните ти кажат, че са притеснени от начина, по който изглеждаш, ти си доволен. Ако ти кажат, че си твърде слаб, направо скачаш до небето от щастие, сякаш си ударил джакпота”, обяснява певецът.

Той променя напълно начина си на живот. Зарязва алкохола, цигарите и дрогата. Започва да тренира бокс, тъй като осъзнава, че това му помага да контролира гнева си и да калява своята психика. Яде предимно вегетарианска храна, като понякога в неделя си позволява бургер. Така успява да свали 12 килограма, като твърди, че никога не се е чувствал по-добре.

В началото на миналата година, докато подготвя издаването на новия си албум и световно турне, усеща, че тревожността се завръща. “Мислех си, че съм затворил тази страница от живота си и че ми предстоят само хубави моменти. Когато разбрах какво се случва с мен, се уплаших”, допълва Уилямс. По думите му са минали около 10 години от предишния път, когато се е чувствал по същия начин.

Още в началото на кариерата си страда от депресия, тревожност и

патологичен страх при преминаване

през големи пространства,

с който трябва да се бори по време на концертите си. Първоначално търси утеха в алкохола и дрогата, но по-късно разбира, че те само усложняват нещата, и се насочва към специализирана медицинска помощ. Периодично говори за здравословните си проблеми, тъй като знае, че много хора се сблъскват с такива и се нуждаят от подкрепа и съпричастност в битките, които водят.

Последното му признание по отношение на инжекциите за отслабване също е направено с тази цел. “От известно време зрението ми е замъглено и само се влошава. Не мисля, че е от възрастта. Смятам, че е по-скоро от тези инжекции. Искам всеки да проучи добре потенциалните рискове, преди да ги пробва”, казва Роби Уилямс пред “Сън”.

Британският вестник отбелязва, че коментарите му идват след проучване, което открива връзка между семаглутид (активна съставка в някои от тези медикаменти), с очно заболяване, причиняващо слепота. Американски изследователи са установили, че пациенти, използващи въпросните инжекции за диабет тип 2, са четири пъти по-склонни да бъдат диагностицирани с липса на кръвен поток към зрителния нерв, което може да доведе до загуба на зрение. Агенцията за регулиране на лекарствата в Обединеното кралство пък е получила 296 съобщения за очни заболявания, за които се смята, че са свързани с тях.

“Бях на очен лекар, но не споменах за инжекциите, тъй като тогава не бях направил връзката. Изписаха ми цял нов комплект очила, защото виждам замъглено. Но сериозно, толкова съм болен, че вероятно бих продължил да ги употребявам, докато зрението на едното око не изчезне напълно”, споделя певецът. Той се замисля върху случващото се, след като отива на футболен мач, но

вижда играчите като малки, движещи се петънца по терена

Преди това усеща, че им проблем по време на турнето си. На всеки концерт той избира дама от публиката, на която да посвети хита си She's the One. Така беше и на изявата му в София през септември. От известно време обаче има трудности да се спре на определена жена, за която да пее, защото вижда размазано. “Всички те гледат към мен и изживяват нещо невероятно. Но не знаят, че аз изобщо не ги виждам”, обяснява Роби Уилямс. След което с присъщото си чувство за хумор разказва как бил предупреден от доброжелател да внимава с инжекциите за отслабване, защото негов приятел ослепял от тях. “Отговорих му: “Но изглежда ли добре?”. И това някак си разведри атмосферата”, допълва звездата.

Бащинството го спасява от житейския хаос

“Имах дълбоко вкоренени основи, където имаше само хаос, като онова малко прасенце, което построи къща от слама. Сега обаче то направи къща от бетон и тя стои стабилно на мястото си. Неподатлива е на ветрове и бури”. Такава е оценката днес на Роби Уилямс за живота му. Смята, че бащинството го е променило напълно. Четирите му деца са на възраст от 4 до 12 години и той се чувства страшно отговорен за живота им.

“Давам всичко от себе си, но у дома имам четири малки гласчета от четири малки душички, които имат своите желания и нужди, и са много силни”, обяснява певецът. Той не пропуска да благодари на съпругата си Аида Фийлд, която успява да го укроти. “Ние сме едно цяло. Преминаваме през всичко заедно и сме търпеливи един към друг”, споделя Роби.

Актрисата пък смята, че нещата в брака им са се получили, защото са се срещнали в подходящото време. Когато се запознават, той е на 32 г., а тя на 27. Вече са улегнали и са разбрали кои са важните неща в живота.

“Ако бях го срещнала по-рано, 100% щеше да прецака всичко. Щеше непрекъснато да е неадекватен, да ми изневерява. Нямаше да сме женени с деца, ако беше станало тогава”, смята Аида Фийлд. Според нея двамата много си приличат дори по желанието да се изявяват заради известна вътрешна несигурност и непрекъснат стремеж да угодят на хората около себе си. Освен това обичат странния хумор и да бъдат леко шантави.