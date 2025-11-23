Сашка Васева: Не се гордея, че се събличах, тогава нямах песни, съжалявам

"Нищо не може да ме откаже от пеенето, аз живея за публиката и тогава съм най-щастлива - когато съм на сцената. И сега съм в очакване на декемврийските участия преди Коледа, дай боже да са много".

Това казва легендарната попфолк певица Сашка Васева, която се радва, че напоследък участва не само в песенни форуми, но и по частни партита.

"Спомням си една случка, на която пеех между куршумите на един Гергьовден. Мутренското време беше и аз влизам в заведението и почва страшно стреляне в тавана, а той от гипсокартон. И като се разхвърчаха едни неща, за малко да ни убие. Обаче аз предвидливо си намерих един плот от мрамор, седнах си под него и си изпях всичко. Въпросът е да не се отказваш, аз затова съм дошла, да веселя хората", смее се Сашка.

След тежка борба с мозъчен тумор 59-годишната изпълнителка споделя, че любовта и подкрепата на феновете са помогнали да се възстанови. И вече е напълно здрава. "Няма да ходя скоро в Германия, това е новината ми и дай боже да е така", казва тя.

В края на 2021 г. Васева претърпя сложна операция там за отстраняване на тумор в мозъка, който притискал зрителния нерв. Последва втора интервенция за поставяне на специална временна пластина, улесняваща по-добре възстановяването. "Чувствам се перфектно! Все още имам проблеми с очите, но се оправям с времето. Божа работа е това. Дори и да имам проблем със зрението, не ми пречи да пея", споделя Васева.

Освен че живее без мечти, защото има "планове за вършене", дупнишката Мадона мисли и върху нови социални текстове като "Левовете в марки" от близкото минало и смята, че е готова да пее и за инфлацията. "Моята кариера беше в апогея на прехода у нас. Всичко беше любопитно тогава - куфарчета с червени пари, всичко беше инфлация, любов, мутри, а песните ни бяха огледало на дейстителността. И това, което пееха: "За кокошка няма прошка, за милиони няма закони" е актуално и днес.

Сашка признава, че не се притеснява от влизането на еврото у нас, а мисли позитивно. "Все има на какво да се зарадваме, като в песента ми: "Иване, Иване, никога не си капо". Това е важното, не да се оплакваме", казва Васева.

Все пак тя с намигване споделя и че не се е отказала от текстовете за кючеци, тъй като сме на Балканите, но повече я занимават мисли за Всевишния.

"Имам и песен за Бог, която е много хубава. Знаете ли, преди години се случи период, в който нямах участия и парчета и реших тогава да се снимам еротично. Много съжалявам за това, не се гордея с този факт, разкайвам се, защото за хората винаги съм била "момиче на народа", а след снимките мнозина ме сгълчаха", признава певицата. С днешна дата тя се е обърнала към Бог и всеки ден чете Библията.

"Ето, сега са пости, но аз по принцип не ям месо. След тази моя среща със смъртта съм друг човек вече. Достатъчно ми е, че вярвам в Създателя и като казвам: "Той е прибежище мое", си признавам, че аз пребивавам под сянката на Всемогъщия и той се грижи не само за мен, за всички ни", казва Сашето.

Ако има жени, на които днес тя е благодарна, то това са Стоянка Мутафова и Лили Иванова.

"Лили ми се обади да ме чуе и да попита с какво може да ми помогне по време на операциите и след това. А от своя страна аз донесох символичен подарък от Германия. Имах медальон за врата, който си го бях намерила на земята ден преди да родя големия ми син Христо-Никола. Дълго време го носих, но го загубих. И като бях в Германия на преглед, намерих отново такъв в манастира "Андекс".

Медальонът е от сребро с инкрустирано злато. От едната страна е картината на свети

Христофор как преминава през реката, носейки човек на раменете си, а от другата страна пише на немски "Господ те закриля", разказва още певицата. Тя припомни и легендата за любимия си светец, който бил двуметров исполин красавец, но загубил зрението си, а лицето му станало на вълк, щом пристанал на злото. Затова Господ му дал за урок да направи добро на злия и след като пренесъл на гръб и Лукавия, му върнал красотата.

Колкото до другата голяма любимка на народа - Стоянка Мутафова, Сашка споделя: "Тя беше велика жена. Неведнъж съм признавала, че първа ме научи как да се събличам без срам на сцената. "Ще копираш, защото занаят се краде". И каквото тя прави, аз същото. Научих много номера от нея още от първото ни съвместно участие със Стоянка", разказва Васева.

Освен двете добри жени в живота на певицата има и ангел, "който я спасил от небето", по думите . Това е съпругът Христо. "Ако не беше той, нямаше да съм жива. Остава си завинаги моят човек въпреки перипетиите, които преодоляхме, но заради децата останахме заедно. В личен план голяма част от любовите ми бяха несподелени, но отивах и намирах утеха в публиката, тя винаги ме обичаше и не ми отказваше любовта. Това се нарича щастие", признава певицата.

Певицата със съпруга си Христо Бакърджиев

Като майка на две деца - Христо-Никола и Христина-Елена, тя е загрижена за бъдещето им. "Момичето ми още учи в Германия, знае езика перфектно. Но не знае какво иска да учи, като завърши. А Христо - той не иска да е популярен и да говоря за него", смее се Сашка.

И макар сцената да остава нейният дом, Сашка Васева с усмивка добавя, че мечтае за момента, в който ще се радва на внуци - още една роля, която е готова да приеме с обич.