"Арда" разби 3:0 ЦСКА 1948 в помощ на "Левски"

Честит рожден ден на Самуил Огнянов

2436
Самуил Огнянов

Днес рожден ден има човекът, чиито сметки и прогнози винаги излизат точни - управляващият редактор за бизнеса и инвестициите на “24 часа” Самуил Огнянов.

Той е и водещият на един от най-търсените от компаниите подкасти “ДЖОБни съвети”, в който Медийна платформа “24 часа” показва трендове в различни икономически отрасли, успешни модели за устойчив бизнес, но и дава ценни и практични съвети за прехода към еврото, пенсиите, кредитите и застраховките.

Пожелаваме му здраве и повече време за почивка и пътешествия!

Самуил Огнянов

