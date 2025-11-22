Честит рожден ден на Самуил Огнянов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес рожден ден има човекът, чиито сметки и прогнози винаги излизат точни - управляващият редактор за бизнеса и инвестициите на “24 часа” Самуил Огнянов.

Той е и водещият на един от най-търсените от компаниите подкасти “ДЖОБни съвети”, в който Медийна платформа “24 часа” показва трендове в различни икономически отрасли, успешни модели за устойчив бизнес, но и дава ценни и практични съвети за прехода към еврото, пенсиите, кредитите и застраховките.

Пожелаваме му здраве и повече време за почивка и пътешествия!