"Кралицата на козметиката" осигурява на Хари и Меган кралски живот в Щатите

Бизнесдамата Виктория Джаксън, често наричана "кралицата на козметиката", помага на принц Хари и Меган да живеят кралския живот, който "те вече не могат да си позволят", пише "Дейли мейл".

70-годишната жена, която е магнат в козметичната индустрия, притежава огромни имения в Ню Йорк, Бевърли Хилс и Монтесито, както и яхти, и частни самолети, които често "заема" на Меган Маркъл и съпруга й.

Именно в едно от именията на Джаксън е заснета корицата на Меган за списание "Харпър". Източник на "Дейли мейл" твърди, че херцозите на Съсекс често отсядат в къщите на Джаксън. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Victoria Jackson (@officialvictoriajackson)

Отседнали й в дома и в Лос Анджелис преди две седмици, когато посетили партито за 70-ия рожден ден на Крис Дженър.

През 2021 г. пък Меган отпразнувала 41-ия си рожден ден в къщата на Виктория в Монтесито.

"Виктория им осигурява охрана, когато посещават къщите й. Мястото става като затвор, а най-доброто за тях е, че не трябва да плащат нищо", твърди източникът.

Тя дори им заема частния си самолет "Фалкон", което им спестява стотици долари и позволява на херцозите да пътуват с повече охрана.

Така Меган и Хари успяват да поддържат кралски стандарт, без да се харчат много. Според някои източници 70-годишната Джаксън е толкова близка със семейството, че те я възприемат като майчина фигура.

70-годишната бизнесдама идва от бедно семейство. Тя е разказвала в интервюта, че майка й е била твърде млада, когато я е родила, а вторият й баща бил алкохолик. На 17-годишна възраст е била изнасилена и наръгана в дома си от сериен изнасилвач, който по-късно е обвинен в множество престъпления.

Тогава решила да се премести в Холивуд и през 1976 г. печели стипендия в модно училище. Започва успешна кариера като гримьор, а 10 години по-късно основава бранд с нейното име. През първата седмица продава козметика за над милион долара.

Омъжва се през 1991 г. за Бил Гъти и имат две деца - Али и Джаксън. През 2008 година дъщеря й Али е диагностицирана с рядко автоимунно заболяване и лекарите прогнозират, че й остават 4 години живот. Джаксън създава благотворителна фондация, която да помогне на хората да разберат по-добре заболяването.

До 2020 г. има три одобрени лечения за болестта, а Виктория е дарила над 80 милиона долара за каузата. Дъщеря й в момента е на 31 години.