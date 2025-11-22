Made in EU на Стефан Командарев спечели Голямата награда на публиката на фестивала в Хихон

Филмът Made in EU на режисьора Стефан Командарев спечели Голямата награда на публиката на 63-ия филмов фестивал в Хихон, Испания. Той триумфира в конкуренция с 95 заглавия, съобщиха организаторите.

Лентата, представена на 39-ия фестивал „Киномания“ на 17 ноември, получи също и Наградата на критиката на Arras Film Festival във Франция, пише БТА.

„В рамките на няколко дни спечелихме награда на критиката във Франция и награда на публиката в Испания. Всеки създател на филми мечтае за такава комбинация! Това показва, че стойностното кино може да бъде и зрителско – нещо, в което дълбоко вярвам и опитвам да постигна във филмите си! Честито на всички, с които направихме Made in EU!”, каза Стефан Командарев.

Made in EU вече е в кината в цялата страна. Филмът разказва историята на шивачка от малък град и нейния син. Ива е обвинена, че е причината за избухването на пандемия в общността. Тя се превръща в изкупителна жертва на система, която години наред е трупала печалби от нейния труд.

Лентата е заснета в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем. Участват Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев–Геро, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ованес Торосян, Мартина Пенева и др.

/ИПД