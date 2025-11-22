На 99-ия рожден ден на скулптура Продан Проданов в Казанлък закриха негова изложба (Снимки)

Експозицията показа и творби на съпругата му Анастасия Гюкова, с която са творчески тандем от 60 години

Скулпторът Продан Проданов е роден на 22 ноември 1926 г. в Бургас. От 1980 г. със съпругата си Анастасия Гюкова живеят в казанлъшкото село Бузовград, в което днес той посрещна 99-ия си рожден ден. Най-големият подарък за личния му празник беше общата изложба със съпругата му, също скулптур, която беше подредена в Художествената галерия на Казанлък от 21 октомври до тази неделя.

На откриването й художникът дойде лично, макар и в инвалидна количка, но днес не успя, защото не се чувствал достатъчно силен. "Но е по-добре, стабилизира се", увери съпругата му, която е на 83 години. Продан Проданов в казанлъшката художествена галерия преди 19 години на 80-ия си рожден ден. Снимка: Петьо Турлаков Анастасия Гюкова в Художествената галерия на Казанлък. Снимка: Ваньо Стоилов

Проданов е завършил през 1963 г. в Националната художествена академия, специалност "Декоративно-монументална скулптура" в класа на проф. Любомир Далчев. При Далчев е завършила и Анастасия Гюкова. За съжаление, и двамата, като негови ученици, изпитват неприязаността към тях на тоталитарната власт, след като професорът им емигрира през 1979 г. в САЩ.

Дълги години те работят усилено в просторното ателие на къщата си в Бузовград. Като син на рибар от Бургас, Продан Проданов е известен и като художник-маринист, морето е любимата му тема. Преди 19 години, когато навърши 80, той сподели с автора на тези редове за своята творческа философия: "Имам толкова впечатления от морето, че животът едва ли би ми стигнал, за да нарисувам всичко. Често сънувам морето, ставам и започвам да си фантазирам някои неща върху платното.

Има хора за всичко. Защо Христо Ботев казва: "там, дето аз съм порасъл и първо мляко засукал"? Той обаче не е написал нито ред за морето, а възпява Балкана... Аз ще ти кажа, че слабите маринисти пресъздават морето от натура, а в моите картини има създаване на състояния, не пресъздаване, всичко трябва първо да се преживее, но това се трупа с годините. Това са все поетични неща, които не се пренасят направо от натура. За мен морето е неизчерпаема тема, както са безброй и цветовете, с които могат да бъдат нарисувани различните му настроения. Ако го правиш с душа и сърце, винаги се получава нещо неповторимо. Независимо дали на платното морето е бурно или е в състояние на бунаца, както рибарите наричат мъртвата тишина. Дали лунната пътека пресича водата или пък я галят спокойните лъчи на залязващото слънце".

Накрая маринистът ще обобщи пред съпругата си и приятели: "Не успях да нарисувам морето". Макар че е сътворил стотици по-големи платна и миниатюри на тази тема. Някои от тях и с големината на пощенска марка. "Когато завършваше работния си ден, започваше да рисува миниатюри, за да използва докрай останалата по четките му боя", разказва съпругата му пред "24 часа". Част от миниатюрите на морска тематика на Продан Проданов, показани на изложбата в Казанлък. Снимка: Ваньо Стоилов Морето пред погледа на Продан Проданов Снимка: Ваньо Стоилов

Заради здравословното си състояние Продан Проданов не твори от две години, повече от 10 не е виждал морето и родния си Бургас, които обожава.