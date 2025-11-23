Манита Вартан от Пловдив спечели световния финал "Мисис Планет"

Пловдивчанката Манита Вартан спечели най-престижния световен конкурс за омъжени жени "Мисис Планет". Тя триумфира с короната сред участнички от 25 държави от четири континента. В надпреварата се включиха красавици от Турция, Северен Кипър, Израел, Грузия, Ливан, Малайзия, Южна Африка, Сингапур и др. Конкурсът се състоя в Анталия, а участничките дефилираха в пет кръга - Зелена планета, национални костюми, таланти, официални тоалети и интервю с международното жури.

В продължение на една седмица кандидатките за короната репетираха, но и участваха в различни събития. В програмата баха включени представяне на филми за държавите на участничките, вечер на нациите с традиционна кухня и културни акценти. Имаше и полуфинал с таланти и четири модни ревюта на водещи международни брандове. В тура за таланти Манита Вартан показа собствена модна линия с облекла и картини, които тя е рисувала.



