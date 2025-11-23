Волейболистка от "Славия" е новата Мис България (Обзор, галерия)

Волейболистката от “Славия” Симона Бакърджиева е новата носителка на короната на “Мис България”. 22-годишната красавица спечели конкурса, който се състоя в столичния Военен клуб миналата вечер. А призът ѝ бе връчен от миналогодишната носителка Симона Петрова и от организатора на конкурса Гаел Санчес.

Освен че е професионален спортист, високата 182 см Симона предстои да завърши магистратура по европейска политика и икономика, а наред с това се изявява и като дизайнер. След шоуто чаровната блондинка нямаше много време за почивка и да се порадва на короната. Трябваше да смени токчетата и официалната рокля със спортния екип, тъй като вчера имаше мач с волейболния си отбор. Догодина Симона Бакърджиева ще представи страната ни на световния финал “Мис Планет”.

На второ място в конкурса се класира Камелия Иванова от София, лентата ѝ сложи Ирина Папазова, собственик на “Мис България”. Третото място спечели бургазлийката Теодора Димова.