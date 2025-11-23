Час и половина преди концерта на Галена синът й се спъва и разбива устата си в залата

Час и половина преди да започне концертът на певицата Галена в "Арена София", малкият й син Алекс претърпял сериозен инцидент.

"Спъна се във всички кабели, залата беше тъмна. Малко дете е, не може да стои на едно място, спъна се, разби си устата, зъбчето хвръкна. На мен ми се подкосиха краката. В един момент си помислих, че изобщо няма да мога да изляза на сцената. Но се събрах, мобилизирах се заради него", разказа певицата в "120 минути". Тя изнесе голям концерт в "Арена София" преди две седмици.

"Обградена съм от мъже. Големият ми син Стефан е по-различен - той не обича светлините, да се снима. Той е зодия Рак, спокоен е. Докато малкият Алекс обича да се хвали, че съм негова майка. И двамата са добри ученици, любопитни, отговорни и това ме прави много щастлива. Те никога не са ме разочаровали", обясни за децата си Галена.

За нея е важно синовете й да са добри хора и да отстояват себе си.

Галена си припомни и тежкия период, през който преминава - преди година претърпява операция на гласните струни.

"Моето положение беше много лошо - от безбройните участия, безсънните нощи. Вариантът беше или да се оперирам, или да спра да пея. Аз винаги съм била оптимист, затова и не съм питала лекаря какви са рисковете от операцията. И за миг не съм поставяла под съмнение неговата работа", разказа Галена.

Тя трябвало да мълчи 14 дни след операцията - време, което тя приема като почивка. Към днешна дата Галена се чувства добре и не е променила темпото си на работа.

"Предпочитам да нямам тотален хит, но да не обиждам в моите песни. Все пак ние сме хора, които възпитаваме. Ще пея това, което обичам да пея, и с което да докосвам сърцата и хората да се разпознават в него", добави тя.