Концертът на прочутото трио на 28 ноември ще бъде заснет за италианска тeлевизия

Концертът на световноизвестното трио Il Volo в България ще бъде заснет като празничен коледен спектакъл и излъчен по национална италианска телевизия, превръщайки българската сцена в част от едно от най-чаканите музикални събития на годината.

Това ще се превърне в специално празнично събитие и за българската публика, която ще присъства на концерта на 28 ноември в зала Арена 8888 София – преобразена с великолепна коледна украса и специално сценографско оформление, което ще подчертае празничната атмосфера на уникалното музикално изживяване.

Триото избра именно София за запис на своя телевизионен коледен концерт, между две спирки от световното си турне – в Полша и след това в Париж.

Към традиционния си репертоар от емблематични оперни класики, вечни италиански хитове, собствен репертоар от 15-годишната им кариера, последния им авторски албум Ad Astra, както и солови изпълнения от световната музикална съкровищница, тримата италианци ще изпълнят и любими коледни песни.

„Три са песните, които предизвикват най-силни емоции по света, споделят те. Hallelujah е най-трогателната, на която всички плачат. Grande amore – това е нашият химн, казват те. Но тази песен принадлежи на всички – на нея хората плачат от любов. И O, sole mio, разбира се – където всички се усмихват.

„Искаме хората да си тръгнат от концертите ни с мир и надежда в сърцата си, да си спомнят, че музиката е едно от малкото неща, които ни карат да се чувстваме част от нещо по-голямо.” – споделят италианците.

А иначе – Il Volo многократно са канени от покойния папа Франциск да участват в коледната меса във Ватикана или пък в новогодишните концерти на площад „Сан Пиетро”.

За шести път и след 9 напълно разпродадени концерта чаровните Джанлука, Пиеро и Иняцио се вече категорични любимци на българската публика с все повече почитатели у нас. В Пловдив, Варна и София концертите им са винаги разпродадени и тримата пеят пред препълнени зали. Връщат се винаги с удоволствие в София, където миналата година за първи път изнесоха два концерта в един ден – тъй като зала 1 на НДК не успя да събере техните почитатели.

Последни билети за концерта им на 28.11.2025, в зала Арена 8888, организиран от компания BG Sound Stage – в системата на Ивентим.