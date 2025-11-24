ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българската сцена става домакин на коледния телевизионен концерт на Il Volo advertorial icon

Концертът на прочутото трио на 28 ноември ще бъде заснет за италианска тeлевизия

Концертът на световноизвестното трио Il Volo в България ще бъде заснет като празничен коледен спектакъл и излъчен по национална италианска телевизия, превръщайки българската сцена в част от едно от най-чаканите музикални събития на годината.

Това ще се превърне в специално празнично събитие и за българската публика, която ще присъства на концерта на 28 ноември в зала Арена 8888 София преобразена с великолепна коледна украса и специално сценографско оформление, което ще подчертае празничната атмосфера на уникалното музикално изживяване.

Триото избра именно София за запис на своя телевизионен коледен концерт, между две спирки от световното си турне – в Полша и след това в Париж.

Към традиционния си репертоар от емблематични оперни класики, вечни италиански хитове, собствен репертоар от 15-годишната им кариера, последния им авторски албум Ad Astra, както и солови изпълнения от световната музикална съкровищница, тримата италианци ще изпълнят и любими коледни песни.

 „Три са песните, които предизвикват най-силни емоции по света, споделят те. Hallelujah е най-трогателната, на която всички плачат. Grande amore – това е нашият химн, казват те. Но тази песен принадлежи на всички – на нея хората плачат от любов. И O, sole mio, разбира се – където всички се усмихват.

 „Искаме хората да си тръгнат от концертите ни с мир и надежда в сърцата си, да си спомнят, че музиката е едно от малкото неща, които ни карат да се чувстваме част от нещо по-голямо.” – споделят италианците.

А иначе – Il Volo многократно са канени от покойния папа Франциск да участват в коледната меса във Ватикана или пък в новогодишните концерти на площад „Сан Пиетро”.

За шести път и след 9 напълно разпродадени концерта чаровните Джанлука, Пиеро и Иняцио се вече категорични любимци на българската публика с все повече почитатели у нас. В Пловдив, Варна и София концертите им са винаги разпродадени и тримата пеят пред препълнени зали. Връщат се винаги с удоволствие в София, където миналата година за първи път изнесоха два концерта в един ден – тъй като зала 1 на НДК не успя да събере техните почитатели.

Последни билети за концерта им на 28.11.2025, в зала Арена 8888, организиран от компания BG Sound Stage – в системата на Ивентим.

 

 

