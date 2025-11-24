WINBET отново получи признание като една от най-добрите бетинг компании в света и е с три номинации за престижните International Gaming Awards, наричани още „Оскарите на хазартната индустрия“.

Българската компания е сред финалистите в категориите „Оператор на спортни залози“, „Оператор на слот игри (Онлайн)“ и „Компания с най-добро обслужване на клиенти“ и е единственият лицензиран български оператор сред номинираните в тях.

Това ще бъде 19-то поредно издание на наградите International Gaming Awards, а победителите ще бъдат обявени на 18 януари2026 г. на церемония в Барселона.

Разнообразието от пазари в над 30 вида спорт и най-вече иновативните функционалности в спортните залози, някои от които уникални за българския, а и на европейския пазар и оценени високо от публиката, донесоха на компанията номинацията в категорията за „Оператор на спортни залози“. За това помогнаха и партньорствата с водещи спортни клубове и организации в България като най-успешния ни футболен клуб ЦСКА, Българската федерация по тенис (БФТ), а също и ексклузивното регионално партньорство с италианския футболен гранд Милан.

С повече от 2800 слот игри и повече от 10 джакпот системи, съчетани с множество ексклузивни предложения на сайта и в мобилното си приложение, Уинбет Онлайн е сред лидерите на българския пазар в предлагането на качествено онлайн казино забавление. В началото на 2025 г. на сайта на компанията бе регистрирана и най-голямата досега джакпот печалба в историята на онлайн залаганията в България. Всичко това е в основата на успеха на WINBET в категорията „Оператор на слот игри (Онлайн).

Качествената грижа за клиента, персонализираният подход и навременната помощ за разрешаването на проблеми е от съществено значение за пазарния успех на компанията и за номинацията в категорията „Компания с най-добро обслужване на клиенти“. Клиентите а WINBET разполагат с разнообразни канали за връзка с компанията 24/7 и до края на септември бяха успешно разрешени над 630 000 запитвания на клиенти.

„Номинациите за International Gaming Awards са резултат както от усилията на целия ни екип, така и от последователната ни стратегия да предлагаме на своите клиенти иновативни и разнообразни забавления, но също и качествена и навременна грижа за тях. Оценката на нашите успехи от страна на професионалното жури на наградите показва, че WINBET заслужава доверието на потребителите, към които отправяме своята най-голяма благодарност“, коментира управителят на Уинбет Онлайн, г-жа Малина Славчева.

От компанията напомнят, че участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост.