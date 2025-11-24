ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Токът за бизнеса утре ще е с 11% по-скъп от днес

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21776475 www.24chasa.bg

Навършват се 34 години от смъртта на легендарния Фреди Меркюри

2264
Фреди Меркюри Снимка: Инстаграм/ freddiemercury

На 24 ноември се навършват 34 години от смъртта на емблематичната рок легенда Фреди Меркюри.

Меркюри е един от най-влиятелните вокалисти и шоумени в историята на музиката. Роден като Фарук Булсара, той остава в историята не само като фронтмен на Queen, но и като символ на артистична свобода и смелост.

През годините рок легендата упорито отрича спекулациите относно здравословното му състояние. Меркюри разкрива публично, че се бори със СПИН едва ден преди смъртта му. 

Песните на Queen остават непреходни: величествената „Bohemian Rhapsody", еуфоричната „Don't Stop Me Now", хуманистичната „The Show Must Go On" – всяка от тях носи частица от неговата емоция и необуздана енергия. На сцената Меркюри буквално преобразяваше пространството около себе си – с жестове, дръзка харизма и дълбока връзка с публиката.

Днес, три десетилетия по-късно, Фреди Меркюри продължава да вдъхновява нови артисти, да печели млади фенове и да бъде откриван от поколенията след него. Биографичният филм „Bohemian Rhapsody" от 2018 г., в който актьорът Рами Малек се превъплъти в ролята на легендарния Меркюри, допълнително засили интереса към неговата личност и творчески път, доказвайки, че легендите не се забравят и продължават да живеят чрез музиката.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Фреди Меркюри Снимка: Инстаграм/ freddiemercury

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.