Българският филм "Сватба" ще бъде представен в Торонто на Фестивала на европейското кино

Българският игрален филм „Сватба" ще бъде представен днес, 24 ноември, в Торонто, Канада, предаде БТА. Прожекцията ще бъде част от 21-вото издание на Фестивала на европейското кино в града. Това съобщават от екипа на Фондация „ЕлАрте" чрез своя бюлетин.

„Фестивалът ни дава възможност да се впуснем в кинематографично пътешествие из Европа и отвъд нея чрез 28 въздействащи истории, представящи най-доброто от независимото европейско кино", пишат от „Еларте".

В бюлетина е посочено, че прожекцията на филма ще се състои в Центъра за сценични изкуства „Spadina Theatre" и е планирано да започне в 20:30 ч. местно време.

Филмът е вдъхновен от творчеството на Николай Хайтов и представя история, развиваща се в Родопите. В ролите са Ралица Стоянова, Радослав Владимиров, Велислав Павлов, Васил Банов, Светлана Янчева, Гергана Данданова и Михаил Мутафов. Оператор е Емил Христов.

„Сватба" е отличен с наградата за най-добър филм на Jaipur International Film Festival 2025 и с Наградата на критиката на Националния фестивал на българското кино „Златна роза" 2024.