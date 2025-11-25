“Гласовете на морето”: за първи път вербатим театър в Бургас по разкази на рибари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 28 и 29 ноември Бургас ще бъде домакин на две премиерни представления на младежкия екоспектакъл "Гласовете на морето", създаден по реални свидетелства на рибари, фермери, учени, еколози и жители на Черноморието.

Спектакълът бележи исторически момент за културата на Бургас – това е първото поставяне на вербатим театър в града.

Вербатим театърът е документална форма, която възпроизвежда думите на реални хора дословно със силата на живото свидетелство, но запазвайки тяхната анонимност, ако те пожелаят това. Вербатим театърът е едновременно художествен и социалнозначим инструмент, който прави видими човешките истории зад обществено значими теми.

"Гласовете на морето" е резултат от месеци работа на млади хора от Бургас, които събираха автентични истории за въздействието на климатичните промени върху живота по крайбрежието. В постановката оживяват истински съдби – на хора, чийто поминък, сигурност и ежедневие вече са променени от екологичните процеси.

Проектът съчетава обучение по вербатим театър, екологично образование и активно участие на млади доброволци, като насърчава диалога между граждани, експерти и местни общности по темите за климата и опазването на морето.

Бургас за първи път ще види на сцена този изключително ценен и социалнозначим театрален жанр. Вербатим театърът дава глас на реални хора, чиито истории често остават нечувани, изгражда обществено съпричастие към екологичните и климатичните проблеми и превръща театъра в инструмент за граждански диалог и промяна.

Проектът "Гласовете на морето" се реализира от фондация ЕКОгАРТ с финансовата подкрепа на община Бургас в рамките на инициативата KAMALE (KlimAte Mindful Actions Led by Engaged Youth Leaders) – част от проект Sublime SDGs, съфинансиран по програма DEAR на Европейската комисия. Партньор и ментор по проект SUBLIME SDGs за Бургас е фондация "Шанс за децата и природата на България" – Център за млади таланти, Бургас.