Дони гони Ванеса преди година от “Пееш или лъжеш”, сега написа дебютната й песен

Истински съм благодарна на Дони - спази обещанието си и сбъдна моята най-голяма мечта. Макар и на пръв поглед губеща, аз спечелих много. С тези думи младата певица Ванеса Кърпачева представи в последния епизод на “Пееш или лъжеш” дебютната си песен “Нова”, написана специално за нея от Дони. Историята започва преди година, когато известният певец и композитор отстранява Ванеса от шоуто, но след това остава изумен от гласа ѝ. Още тогава ѝ обещава, че ще напише песен за нея, чиято премиера бе в неделя в предаването по Нова тв. “Дори и да не спечелите шоуто, то пак може да ви отвори врати, ако имате талант”, каза Дони.