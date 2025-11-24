ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дони гони Ванеса преди година от “Пееш или лъжеш”, сега написа дебютната й песен

Дони и Ванеса Кърпачева на сцената на "Пееш или лъжеш", до тях е водещият Димитър Рачков. Снимка: Нова тв

Истински съм благодарна на Дони - спази обещанието си и сбъдна моята най-голяма мечта. Макар и на пръв поглед губеща, аз спечелих много. С тези думи младата певица Ванеса Кърпачева представи в последния епизод на “Пееш или лъжеш” дебютната си песен “Нова”, написана специално за нея от Дони. Историята започва преди година, когато известният певец и композитор отстранява Ванеса от шоуто, но след това остава изумен от гласа ѝ. Още тогава ѝ обещава, че ще напише песен за нея, чиято премиера бе в неделя в предаването по Нова тв. “Дори и да не спечелите шоуто, то пак може да ви отвори врати, ако имате талант”, каза Дони.

Дони и Ванеса Кърпачева на сцената на "Пееш или лъжеш", до тях е водещият Димитър Рачков.

