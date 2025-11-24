Йерней Лоренци избира актьори за „Физика на тъгата" в Народния театър, Радина Кърджилова и Иван Юруков на кастинга

Словенският режисьор Йерней Лоренци проведе кастинг за спектакъла „Физика на тъгата", който ще се играе на сцената на Народния театър.

Репетициите обаче ще започнат чак през юни догодина, а премиерата е планирана за началото на следващия театрален сезон. Спектакълът е по едноименния роман на Георги Господинов. Иван Юруков свири на китара пред Лоренци СНИМКА: Петко Мавродиев

Кастингът е бил отворен за 41 актьори от трупата, към които режисьорът предварително отправил писмена покана да участват. Задачата им е била да се представят със слово, движение, музика или танц, вдъхновени от романа.

Кастингът се е провел на малки групи, за да може Лоренци да се срещне отблизо с актьорите, които не познава от работата си върху „Орфей". Предишният му спектакъл вече трети сезон се играе на Голяма сцена на Народния театър.

В последния ден на кастинга присъства и авторът Георги Господинов, което беше много вълнуваща и интересна среща, не само за актьорите, но и за режисьора и за писателя. Радина Кърджилова е една от актрисите, които Лоренци поканил за кастинга СНИМКА: Петко Мавродиев