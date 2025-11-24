ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йерней Лоренци избира актьори за „Физика на тъгата" в Народния театър, Радина Кърджилова и Иван Юруков на кастинга

Актьорите по време на кастинга СНИМКИ: Петко Мавродиев

Словенският режисьор Йерней Лоренци проведе кастинг за спектакъла „Физика на тъгата", който ще се играе на сцената на Народния театър.

Репетициите обаче ще започнат чак през юни догодина, а  премиерата е планирана за началото на следващия театрален сезон. Спектакълът е по едноименния роман на Георги Господинов.  

Кастингът е бил отворен за 41 актьори от трупата, към които режисьорът предварително  отправил писмена покана да участват. Задачата им е била да се представят със слово, движение, музика или танц, вдъхновени от романа.

Кастингът се е провел на малки групи, за да може Лоренци да се срещне отблизо с актьорите, които не познава от работата си върху „Орфей". Предишният му спектакъл вече трети сезон се играе на Голяма сцена на Народния театър.

В последния ден на кастинга присъства и авторът Георги Господинов, което беше много вълнуваща и интересна среща, не само за актьорите, но и за режисьора и за писателя. 

„Спектакълът „Физика на тъгата" ще бъде театрално изследване на загубата на състрадание, на изгубеното усещане за общност, на способността да гледаме през очите на другия. Ще смесваме времена и пространства, ще търсим общност, място на утеха. И ще мечтаем за възможността да бъде различно", казва Йерней Лоренци. 

