Какъв е невъзможният театър? Разказва племенницата на Федерико Лорка - Лаура, за първи път у нас

Над дома ни тегнеше тъга след разстрела на вуйчо ми. Баща ми избягваше да разказва за него, защото беше твърде болезнено. Това разказа пред “24 часа” племенницата на един от най-известните испански поети и драматурзи на ХХ век Федерико Гарсия Лорка - Лаура. Тя пристигна за първи път в България заради тридневна програма, която представя живота и творчеството на именития автор. Той е убит от националистите в началото на Испанската гражданска война през 1936 г. Испанският поет и драматург Федерико Гарсия Лорка Снимка: Фондация "Федерико Гарсия Лорка"

В неделя бе представен филмът “Лорка, да минат сто години”, а в понеделник вечерта в Народния театър Лаура Лорка и Андрес Сория Олмедо, който е професор по испанска литература в Университета в Гранада, разказаха за идеята на Лорка за “невъзможния театър”. “Това е много абстрактно изкуство. Дори и по-класическите му произведения - “Домът на Бернарда Алба”, “Кървава сватба”, “Йерма”, имат експериментален характер. Повече харесвам пиесите на вуйчо ми, върху които е работил в края на живота си. Нарича ги “театър под пясъка”. В такива постановки като “Публиката” и “Безименна комедия” той разсъждава в рамките на театъра за самия театър”, разказва Лаура Лорка пред медията ни.

И сега испанският драматург често е поставян на българска сцена. Според племенницата му режисьорите харесват неговото творчество, защото той разсъждава за непреходни теми като любовта, смъртта, различността.

Тази вечер в Народния театър режисьорите Диана Добрева, Елена Панайотова, Възкресия Вихърова, Николай Младенов и Крум Филипов ще разкажат как са поставяли творчеството на Лорка на българската сцена.

