Първо Асен игра с баща си Христо Мутафчиев на сцена, сега е с вуйчо си Христо Шопов в същия спектакъл

Лиза Шопова, Латинка Петрова, Васил Драганов, Асен Мутафчиев и Христо Шопов по време на репетицията СНИМКА: ФЕЙСБУК

Лиза Шопова режисира за втори път “Трима мъже и една Маргарита”

Трима мъже и една Маргарита” е спектакълът, който събира артистичното семейство Шопови - Мутафчиеви на една сцена. В главните роли влизат Христо Шопов и неговият племенник Асен Мутафчиев и ги режисира Лиза Шопова, която е сестра на Христо и майка на Асен. Репетициите вече започнаха, а премиерата се очаква през февруари догодина.

Лиза Шопова създава комедийния спектакъл през 2019 г., когато се играе в Сатиричния театър “Алеко Константинов”, за да събере на една сцена баща и син - Христо Мутафчиев и Асен.

Сега обаче има малка промяна в актьорския състав - Асен остава в ролята си, но ще си партнира с вуйчо си, Латинка Петрова и Васил Драганов. 

Асен с баща си Христо Мутафчиев по време на спектакъла преди години. СНИМКА: ТЕМЕЛКО ТЕМЕЛКОВ/ САТИРИЧЕН ТЕАТЪР
Сюжетът остава същият - трима мъже попадат в обща болнична стая. В рамките на осем часа те са изправени пред абсурдни дилеми и ситуации. От решението, което всеки един от тях ще се наложи да вземе, зависи тяхното бъдеще. А медицинската сестра, която трябва да се грижи за тях, е под голям стрес, тъй като ѝ предстои да се омъжи на следващата сутрин.

Не за първи път племенник и вуйчо са на една сцена. Преди пет години Лиза Шопова режисира и спектакъла “Тест”, в който Христо Шопов и Асен Мутафчиев си партнираха.

