Британски телевизионни продукции триумфираха на церемонията за международните награди "Еми"

Британски телевизионни продукции триумфираха на церемонията за международните награди „Еми", която се състоя в Ню Йорк, като спечелиха седем статуетки, съобщиха ДПА и електронното издание „Холивуд рипортър", пише БТА.

На 53-тото издание на отличията Испания получи два приза, а Япония, Германия, Австралия, Катар, Канада, Дания и Турция спечелиха по един.

Британската продукция „Съперници“ (Rivals) взе наградата за най-добър драматичен сериал. 

В категорията за най-добра комедия статуетката отиде при „Лудвиг“ на Би Би Си. Анна Максуел Мартин, която е част от екипа на продукцията, спечели международната награда „Еми“ за най-добра актриса, но за ролята си в друга поредица – за минисериала Until I Kill You. 

Испанецът Ориол Пла беше отличен в категорията за най-добър актьор за участието си в продукцията Yo, adicto. 

Великобритания спечели наградите за най-добър детски сериал за Fallen, както и за най-добър телевизионен филм/минисериал за Lost Boys and Fairies. 

В категорията за актуални предавания статуетката също отиде във Великобритания - за продукцията Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza на „Канал 4“ .

Hell Jumper за британски доброволец, загинал във войната в Украйна, беше обявен за най-добър документален филм.

Сред останалите победители са австралийският „Bluey“, който спечели наградата за най-добър детски анимационен сериал, както и турската поредица „Гений" (Deha), отличена в категорията за най-добра теленовела.  

Международните награди „Еми“ са продължение на основните отличия „Еми“, фокусирани върху продукции извън САЩ.  За 53-тото им издание бяха номинирани участници от 26 държави в 16 категории, припомня ДПА.

