Новите културни хоризонти на град Варна – в специален проект на сп. "Съвременник" и община Варна

„ВАРНА – нови културни хоризонти" е наименованието на конкурса за автори от морската ни столица, който това лято се проведе от издателство „Труд", сп. „Съвременник" и община Варна, фонд „Култура".

На страниците специалния брой, който излиза под номер 3 за тази година, ще откриете най-добрите автори, които попаднаха в селекцията на реномираното жури: Кристиан Желязков – „Пречупване", Вероника Иванова – „Дядото със сините очи", Анелия Атанасова – „Пътуващата книга", Цветелина Манова – „FRACTURE", Снежана Стамова – поезия, Анна Петрова-Дюлгерова – поезия, Варта Берберян-Гарабедян – поезия, Георги Чалдъков – „Възхвала на един креативен полет". В рубриката Ателие е представен художникът Светлин Трендафилов, който участва и със своя поезия.

„Варна – нови културни хоризонти" е проект на най-авторитетното и дълго излизащо списание за литература и изкуство в България. Негов основател преди повече от 50 години е Павел Вежинов, а днес ментор е академик Владимир Зарев. На страниците му през последните години са публикувани творби на писатели и поети като Калин Терзийски, Боян Биолчев, Здравка Евтимова, Едвин Сугарев и др. През 2024 година с подкрепата на фонд „Култура" на гр. Варна излезе и специалният брой – „Варна в думи и гледки", който все още може да се закупи от електронната книжарница на издателство „Труд" – www.trud.cc.

Новият брой „Варна – нови културни хоризонти" надгражда този проект и дава шанс за изява на нови и не толкова публикувани творци.

Сп. Съвременник – Варна – нови културни хоризонти

Корица - мека

Стр. 192

Цена: 19.56 лв. 10.00 €