"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Певицата Тейлър Суифт продължава да доминира в класацията на „Билборд“ за сингли, като The Fate of Ophelia остава на върха на чарта за седма поредна седмица, съобщи сайтът на изданието.

Песента е част от актуалния албум на Суифт The Life of a Showgirl. Продукцията излезе на пазара в началото на октомври и счупи всички рекорди за продажби. Това постижение прави песента третия сингъл на изпълнителката, който остава поне седем седмици на първо място, присъединявайки се към парчетата Anti-Hero и Blank Space.

Междувременно сингълът Golden от саундтрака на анимацията на Нетфликс „Кей-поп: Ловци на демони“ се задържа стабилно на второ място, след като преди това прекара осем седмици като номер едно в класацията, пише БТА.

Алекс Уорън със записа Ordinary запазва позицията си на трето място, като продължава също да води класацията Radio Songs за рекордната 23-та поредна седмица.

Челната петица в чарта остава непроменена, като на четвърта позиция е парчето Man I Need на Оливия Дийн, а на пето място отново е Тейлър Суифт с Opalite, друга песен от новия албум на звездата.